Sinner salta gli Internazionali d'Italia: "Fa male a me e ai tifosi. Binaghi: "Una coltellata a freddo"

Jannik Sinner non parteciperà all’81esima edizione degli Internazionali d’Italia. La stella del tennis azzurro è costretta al forfait causa infortunio all’anca. “Una decisione non semplice perché devo saltare il torneo per me più speciale dell'anno. Devo accettarlo anche se fa male a me e a tanti tifosi" – ha dichiarato il tennista che salterà il torneo su terra rossa proprio come Alcaraz.

Il numero 2 al mondo in una conferenza stampa organizzata al Foro Italico ha spiegato così la scelta: “Alcuni infortuni si possono prevenire, alcuni no. Finora abbiamo fatto un grande lavoro, l'anno scorso ho giocato una stagione intera senza infortuni e anche in questa stagione fino ad ora. A Montecarlo il corpo ha risposto bene, anche se ero un po' stanco. A me piace giocare sempre, ero il primo a dire proviamo a giocare anche qui a Roma. Non la vedo come una sconfitta”.

Senza entrare troppo nel dettaglio, Sinner ha spiegato che l’infortunio era emerso già durante il torneo di Madrid. “Con Kotov ho sentito abbastanza dolore, con Kachanov il giorno prima della partita andava di nuovo meglio. Sapevo comunque che c'era qualcosa che non andava" – ha spiegato l’altoatesino che poi racconta che dopo l’incontro contro il russo ha effettuato una risonanza in cui è emerso che c’era qualcosa che non andava. “Speriamo di recuperare il prima possibile e tornare più forte di prima" – ha concluso Sinner. Infatti il tennista mette in dubbio anche la sua partecipazione al Roland Garros: “Giocherò solo se sono al 100%, se c'è mezzo dubbio dobbiamo vedere”.

“Una coltellata a freddo” – sono state le parole di Angelo Binaghi presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel che racconta lo stato d’animo quando Sinner ha comunicato la sua assenza. “La Federazione” – commenta il numero 1 della racchetta mostrando vicinanza al ragazzo – “deve avere soprattutto il compito di stare vicino ai nostri campioni nei momenti di difficoltà e fargli sentire, come in questo caso, l’affetto e la vicinanza dei nostri milioni di appassionati. Questa avrebbe dovuto essere la sua festa. Dalle sconfitte si deve imparare, da momenti come questo si devono trovare le forze per ripartire. E con Jannik ripartiremo più forti di prima".

Nel post conferenza, Sinner ha ricevuto il Premio Atleta dell’Anno assegnato dall’Associazione della Stampa Estera motivando la scelta così: “Il primo italiano in finale alle Nitto ATP Finals e il trascinatore dell’Italia in Coppa Davis. Ha vinto il suo primo Maters 1000 scrivendo un pezzo di storia del tennis italiano e ha raggiunto il best ranking ATP al n°4. A lui va anche il merito di aver conquistato 61 successi in stagione, e di aver battuto Djokovic, Rune, Alcaraz e Medvedev".