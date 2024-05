I risultati delle pre-qualificazioni degli Internazionali d'Italia

In attesa del tabellone principale, si sono concluse le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia che ha visto assegnare le wild card per l’accesso alla fase finale del torneo.

Per quanto riguarda il singolo femminile nel match fra Vittoria Paganetti e Beatrice Ricci ha avuto la meglio la barese che ha superato per 6-4, 6-4 la pisana che, al contrario della collega, per andare nel main draw dovrà superare le qualificazioni. Insieme a Paganetti vola al tabellone principale anche Federica Di Sarra che ha battuto col punteggio di 6-4, 6-3 Anastasia Abbagnato. Quest’ultima ha strappato la wild card però nel doppio dove in coppia con Aurora Zanterdeschi ha superato 7-5, 7-5 il tandem Alvisi/Ruggeri.

Per quanto riguarda il singolare maschile, Andrea Picchione accede alle qualificazioni grazie al successo per 6-2, 6-7 (3), 6-3 contro Raul Brancaccio dopo un match durato quasi tre ore. Con lui anche Oradini che ha battuto in rimonta Luca Giacomini con il risultato di 2-6, 6-3, 6-4.

Infine Bilardo-Ricca nel doppio hanno conquistato il main draw battendo 6-3, 6-4 la coppia Mazza/Picchione sul campo di Piazza del Popolo.