Internazionali d'Italia: i risultati di oggi, 9 maggio

Volge al termine un'altra giornata di tennis al Foro Italico per gli Internazionali d'Italia. Tanti azzurri e azzure in campo sulla terra rossa anche per via dei recuperi dei match di ieri sospesi causa maltempo. Belle prove di Cocciaretto e Passaro, a cui si aggiunge anche Napolitano. Applausi per Nadal.

Cocciaretto che rimonta

Elisabetto Cocciaretta si prende la copertina di questa giornata. L'italiana sotto di un set ha rimontata la messicana Zarazua alla Grand Stand Arena. Fondamentale il break di vantaggio dell'azzurra che poi cancella tre palle-break (4-3) archiviando la pratica 6-3. Fra gli uomini spettacolare Passaro al Pietrangeli che ha battuto nel primo turno del main draw Arthur Rinderknech, numero 73, al termine di una vera battaglia giocata su due giorni per la pioggia, terminata col punteggio di 6-7(3) 7-5 7-6(7). Formidabile il tennista perugino che ha salvato ben 3 match point due nel secondo set e uno nel tiebreak decisivo.

Applausi del pubblico anche per Nadal che ha superato Bergs e che ora affronterà Hurckacz.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati del primo turno del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia:

Koepfer -Vavassori 6-4, 6-3. Ora incontrerà Tiafoe.

6-4, 3-6, 4-6. Ora incontrerà Hurkacz. Gigante-Zeppieri 7-6, 6-4. Ora il tennsita romano incontrerà Cerundolo.

Di seguito il quadro completo dei risultati del 9 maggio relativi al tabellone singolare femminile degli Internazionali d’Italia:

Noskova -Stefanini 6-3, 7-6. Ora incontrerà Zheng.

Di seguito il quadro completo dei risultati del 9 maggio relativi al tabellone di doppio maschile degli Internazionali d’Italia:

Auger-Allassime/Tiafoe- Bublik/Ben Shelton 1-6, 7-6, 7-10

1-6, 7-6, 7-10 Fritz/Paul-Cerundolo/Etcheverry 6-4, 1-6, 8-10

