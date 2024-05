Internazionali d'Italia: i risultati di oggi, 8 maggio

La seconda giornata del tabellone principale degli Internazionali svolge verso il termine. Diversi gli atleti e atlete azzurre già scese in campo, con alcuni che hanno strappati applausi a scena aperta. Fra questi Cobolli e Darderi. La scena della giornata se la prende anche Berrettini, che ha annunciato il suo ritiro dalla competizione.

Cobolli e Darderi show

Cobolli ha superato alla Grand Stand Arena il tedesco Marterer. Dopo un inizio col freno a mano tirato (4-1 il parziale) il romano ha dilagato travolgendo l’avversario e chiudendo la partita in due set 6-4, 6-2 giocando poco più di un’ora. Più complicata e avvincente il macht di Dardieri contro Shapovalov. L’italiano ha vinto 6-7(4) 6-3 7-6(4) chiudendo l’incontro dopo ben più di 3 ore di gioco sul Campo Centrale. Darderi è stato vicino all’eliminazione quando il canadese era arrivato ad un passo dal vincere servendo sul 5 giochi a 4 del terzo set ma il 22enne azzurro resta in partita e completa la rimonta clamorosa al tiebreak mandando in estasi il pubblico romano.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati del primo turno del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia:

Darderi- Shapovalov 6-7(4), 6-3, 7-6(4). Ora inconterà Navone (n.28 ATP)

Shapovalov 6-7(4), 6-3, 7-6(4). Ora inconterà Navone (n.28 ATP) Mensik- Hanfmann 3-6, 2-6. Ora inconterà Tabilo (n.29 ATP)

3-6, 2-6. Ora inconterà Tabilo (n.29 ATP) Shevchenko -Marozsan 6-3, 6-2- Ora inconterà Khachanov (n.16 ATP)

-Marozsan 6-3, 6-2- Ora inconterà Khachanov (n.16 ATP) Kotov -Michelsen 6-1, 6-1. Ora incontrerà Shelton (n.12 ATP)

-Michelsen 6-1, 6-1. Ora incontrerà Shelton (n.12 ATP) Zhang -Galan 6-2, 7-5. Ora incontrerà Mannarino (n.19 ATP)

-Galan 6-2, 7-5. Ora incontrerà Mannarino (n.19 ATP) Monteiro -Monfils 6-2, 7-5. Ora incotrerà Thompson (n.32 ATP)

-Monfils 6-2, 7-5. Ora incotrerà Thompson (n.32 ATP) Borges- Martinez 6-7, 6-4, 7-6. Ora inconterà Bublik (n.15 ATP)

Martinez 6-7, 6-4, 7-6. Ora inconterà Bublik (n.15 ATP) Marterer- Cobolli 4-6, 2-6. Ora inconterà Korda (n.24 ATP)

4-6, 2-6. Ora inconterà Korda (n.24 ATP) Nishioka-Ofner 6-3, 2-6, 7-6. Ora incontrerà Dimitrov (n. 28 ATP)

Di seguito il quadro completo dei risultati dell’8 maggio relativi al tabellone singolare femminile degli Internazionali d’Italia:

Dolehide- Pera 6-7, 3-6. Ora incontrerà Swiatek (n.1 WTP)

6-7, 3-6. Ora incontrerà Swiatek (n.1 WTP) Schmiedlova- Sasnovich 2-6, 6-7. Ora incontrerà Alexandrova (n.14 WTP)

2-6, 6-7. Ora incontrerà Alexandrova (n.14 WTP) Townsend- B. Fruhvirtova 6-3, 2-6, 0-6. Ora incontrerà Cirstea (n.28 WTP)

6-3, 2-6, 0-6. Ora incontrerà Cirstea (n.28 WTP) Vekic- Tsurenko 2-6, 6-3, 6-7. Ora incontrerà Kalinina (n.30 WTP)

2-6, 6-3, 6-7. Ora incontrerà Kalinina (n.30 WTP) Avanesyan -Bucsa 6-7, 6-0, 7-5. Ora incontrerà Krejcikova (n.25 WTP)

-Bucsa 6-7, 6-0, 7-5. Ora incontrerà Krejcikova (n.25 WTP) Maria -L. Fruhvirtova 7-6, 3-6, 6-2. Ora incontrerà Kasatkina (n.10 WTP)

-L. Fruhvirtova 7-6, 3-6, 6-2. Ora incontrerà Kasatkina (n.10 WTP) Osaka -Burel 7-6, 6-1. Ora incontrerà Kostyuk (n.19 WTP)

-Burel 7-6, 6-1. Ora incontrerà Kostyuk (n.19 WTP) Parry- Blinkova 2-6, 3-6. Ora incontrerà Collins (n.13 WTP)

2-6, 3-6. Ora incontrerà Collins (n.13 WTP) Zhu-Linette 3-6, 2-6. Ora incontrerà Azarenka (n.24 WTP)

