Entusiasmo per Nadal: il Foro Italico accoglie il campione spagnolo

Appassionati e romantici della racchetta aspettano con ansia la data del 9 maggio quando sulla terra rossa del Foro Italico tornerà Rafael Nadal. Il tennista con più vittorie di sempre, 10, agli Internazionali scenderà in campo nel primo turno contro un qualificato e in caso di passaggio del turno se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie n.7 del torneo. Lo spagnolo è inserito nella parte bassa del tabellone dove c’è anche Daniil Medvedev, n.4 ATP.

Il bagno di Folla per Nadal

Nella giornata di lunedì, il campione di Manacor si è allenato al Campo Centrale del Foro Italico, sold out e preso d’assalto da un centinaio di tifosi che hanno accolto con applausi ed entusiasmo l’ex numero uno che al termine della sessione di allenamento si è fermato a firmare autografi. “Quanto sei bella Roma” – stato il suo messaggio social.

I numeri di Nadal

Quella di questa edizione sarà la 19esima partecipazione di Nadal agli Internazionali dopo il forfait dell’anno scorso che ha interrotto le 18 presenze consecutive. L’iberico che ha conquistato 10 volte il titolo di Re di Roma, sono 69 le vittorie e 8 sconfitte sulla terra rossa della Città Eterna.

Nadal ha trionfato agli Internazionali dal 2005 al 2007 (record di vittorie consecutive), nel 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019 e nel 2021.

I momenti epici di Nadal a Roma

Nadal e Roma è binomio di successi ed emozioni, di partite storiche entrante nell’olimpo del tennis. Fra queste non può mancare la prima vittoria in assoluto dello spagnolo nella Capitale nel 2005 quando il mancino iberico superò in rimonta in una partita lunga più di 5 ore (record) l’argentino Coria 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6.

L’anno successivo lo spettacolo al pubblico di Roma fu offerto dalla finale Nadal-Federer in un match epico di 5 ore che ha visto trionfare lo spagnolo 6-7, 7-6, 6-4, 2-6, 7-6.