Di Nicola e la coppia Mecaglia-Bagnolini accedono alle pre-qualificazioni degli Internazionali

Gianluca Di Nicola e la coppia Silvio Mecaglia - Daniel Bagnolini hanno conquistato il pass per le fasi finali delle pre-qualificazione per gli Internazionali d’Italia vincendo l’Open del Forum Sport Center di Roma. I tre saranno protagonisti al Foro Italico in cui c’è in ballo una wild card al torneo della Capitale.

Di Nicola, 28enne romano, ha battuto in rimonta Gabriele Bosio. Dopo essere andato sotto nel primo set, Di Nicola ha chiuso con 6-4 (combattutissimo set) e 6-2 aggiudicandosi la possibilità di sfidare l’argentino Juarez Villa Facundo, primo ostacolo per accedere al tabellone degli Internazionali. La coppia Mecaglia e Bagnolini invece, numero 1 del seeding, hanno superato in due set 7-5, 6-4, il duo Calvano-De Giorgio (numero 3). Al Foro Italico saranno attesi dalla sfida del primo turno contro Riccardo Bonadio e Biagio Gramaticopolo.

Al Forum Sport Center si sono svolte le finali di terza categoria vinta da Gabriele Lumerà e di quarta categoria con i successi nel doppio della coppia Edoardo Bentivoglio – Alessio Vagni e Matteo Pomponi nel singolo che accedono ai master nazionali di categoria che si svolgeranno sempre al Foro Italico.

Nel singolo il successo per il maestro di tennis del Forum è arrivato al termine di una grande sfida contro Andrea Fiano 6-2, 6-7 e 10-5. Nella quarta categoria Pomponi si è imposto 7-6, 6-1 su Fabio Mancini. Nel doppio Bentivoglio-Vagni hanno superato Maggi-Fiore col punteggio di 7-6, 5-7, 10-4.