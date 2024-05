Paul contro Jarry: il percorso dei semifinalisti degli Internazionali di tennis d'Italia

Giornata di semifinali per il tabellone maschile degli Internazionali. Nel pomeriggio in campo Zverev contro Tabilo, mentre in serata al Campo Centrale andranno di scena Tommy Paul e Nicolas Jarry arrivati con stupore degli appassionati ad un passo dalla finalissima di Roma.

Il percorso di Paul

Tommy Paul sta vivendo questa edizione degli Internazionali da nuovo beniamino del pubblico, specie quello biancoceleste. L’americano numero 16 del ranking ha superato in scioltezza i primi turni eliminando prima Karatsev (6-4, 6-2) e Koepfer (6-4, 6-3). Agli ottavi di finale l’apoteosi. Il classe 1997 si trovava davanti il campione russo Medvedev (n.4 ranking) campione in carica degli Internazionali e ha sfornato una prova superlativa. 6-1 al primo set, 6-4 nel secondo. Gioco, partita, incontro senza particolari patemi per quella che è stata la sua prima vittoria sulla terra battuta contro un top 20. Ai quarti altra festa per la 150esima vittoria ATP che è arrivata contro Hurkacz (n.9 ATP) per 7-5, 3-6, 6-3. Nel mezzo l’amore dei tifosi della Lazio per la sua passione biancoceleste. Invitato all’Olimpico per l’anniversario del primo scudetto del club, la bandiera e il gadget laziale al Foro Italico e sul borsone, l’invito in Curva Nord earrivando al Forza Lazio scritto sulla telecamera. Così Paul ha conquistato Roma e la Lazio.

Il percorso di Jarry

Jarry, dopo Tabilo è l’altro cileno in corsa per il titolo di campione di Roma. Il colosso sudamericano, alto circa due metri, è arrivato a questo punto della competizione a fari spenti. Un avvio di torneo non impossibile per il numero 23 del ranking che ha eliminato due italiani: Arnaldi e Napolitano. Una doppia sfida per Jarry che ha dovuto giocare contro gli azzurri e il pubblico tutto contro di lui. Match tirato col campione della Coppa Davis (6-2, 7-6), complicato contro il carrarese. L’incontro contro Napolitano è stato durissimo 6-2, 4-6, 6-4 con l’italiano che ha pagato l’inesperienza e l’emozione per il livello della gara. Agli ottavi è arrivata la vittoria contro il francese Muller (che a sua volta aveva eliminato Rublev, n.6 del mondo) 7-5, 6-3 ma il vero capolavoro Jarry l’ha compiuto ai quarti. Qui il cileno ha superato a sorpresa uno dei favoriti alla vittoria finale: Tsitsipas. Il sudamericano parte male 3-6 col greco che sembra con un piede già in semifinale ma poi la rimonta. 7-5, 6-4 nelle ultime due frazioni per eliminare un altro big del torneo e per giocarsi ore le sue chances di finale.

La semifinale fra Paul e Jarry è fra due sorprese, due sfavoriti che hanno soverchiato i pronostici e che ora sono pronti a darsi battagli in un match equilibrato per conquistare la finale sulla terra rossa della Capitale.