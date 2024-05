Il tabellone degli italiani agli Internazionali di tennis di Roma

Il sorteggio del singolo maschile per gli Internazionali d’Italia 2024 è terminato. Grande attesa del pubblico per i big da Djokovic a Medvedev, passando per Nadal l’uomo più vincente sulla terra rossa di Roma ma anche per gli italiani. Nonostante l’assenza di Sinner sono ben 12 gli azzurri nel main draw.

I tennisti italiani a Roma

Capofila degli azzurri impegnati al Foro Italico è Lorenzo Musetti numero 29 del ranking e unico italiano testa di serie al sorteggio. Oltre al tennista di Carrara giocheranno a Roma con ingresso diretto Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Flavio Cobolli, Luca Nardi, Fabio Fognini e il padrone di casa Matteo Berrettini col tennista romano che si allenerà nel pomeriggio di lunedì 6 maggio al Foro Italico. Al già nutrito gruppo azzurro si aggiungono le wild card Stefano Napolitano (entrato per via della qualificazione diretta di Berrettini), Matteo Gigante, Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori.

Gli incontri degli italiani

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 26, scenderà in campo nel secondo turno. Inserito nella parte alta del tabellone, dunque nel lato di Djokovic e Zverev, debutterà contro il vincente del match fra un qualificato (ancora da scoprire) e Eubanks. In un'ipotetica finale Musetti potrebbe incontrare uno fra Medvedev e Rublev.

Al via del tabellone principale ci saranno subito due derby quello fra le wild card Gigante e Zeppieri, e quelle del beniamino di casa Berrettini e Napolitano. Proprio quest’ultimo è stato scelto come WC perché Berrettini è entrato direttamente nel tabellone. I precedenti fra i due vedono il romano sconfitto in due delle tre sfide.

Luciano Darderi sfida il canadese Denis Shapovalov, mentre Matteo Arnaldi è contro il ceco Tomas Machac. Interessante e affascinante la sfida che attende Fognini contro Evans, con l’italiano sconfitto nell’unico precedente a Dubai nel 2020.

Queste le sfide di tutti gli italiani: