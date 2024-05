Anche Napolitano eliminato: era l'ultimo italiano in corsa agli Internazionali

Finisce ai sedicesimi l’avventura di Stefano Napolitano agli Internazionali d’Italia. Il tennista di Biella perde il match contro il cileno Jarry, che aveva eliminato Arnaldi, in tre set e più di due ore e mezza di partita. Con questa eliminazione, non restano tennisti italiani al torneo.

L’inizio di partita è scoraggiante per Napolitano. Il 29enne sbaglia tantissimo e Jarry numero 24 al mondo domina e controlla il set chiudendo la prima frazione in poco più di 30 minuti sul punteggio di 6-2. Nel secondo set la reazione che non ti aspetti. L’italiano numero 125 si rialza. Lotta su ogni pallina e battuta, prende le misure all’avversario e riapre la partita vincendo la frazione in quasi un’ora di gioco per 6-4. Nell’ultimo set la Dea Bendata bacia la racchetta di Jarry che trova traiettorie impossibili e la rete come alleata. Qui Napolitano spreca la grande occasione di andare sul 3-3 e il cileno chiude col 6-4.

Prova gagliarda di Napolitano che ha pagato l’inizio gara e la tensione, mai arrivato così in fondo in un grande torneo il biellese, per poi mettere in crisi e in difficoltà il tennista cileno che ora affronterà il francese Muller che a sua volta ha avuto la meglio a sorpresa su Rublev.