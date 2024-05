Nadal a Piazza del Popolo. Roma pronta al bagno di folla per il campione spagnolo

Dopo il bagno di folla per gli allenamenti al Foro Italico, Rafa Nadal si appresta a farsi ammirare anche in pieno centro di Roma ovvero a Piazza del Popolo. Infatti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 maggio, il tennista spagnolo si esibirà sul campo installato in una delle piazze più belle della Capitale.

Il tennista più vincente degli Internazionali (dieci successi) palleggerà a partire dalle 17:30 con i bambini e con gli appassionati per un momento unico nella storia del torneo e del tennis per la Capitale. Un momento di relax per Nadal che scenderà in campo ufficialmente nel torneo nella giornata di domani, giovedì 9 aprile, contro il belga Bergs.

"Il campione spagnolo si allenerà sulla terra rossa al centro di Roma e sarà una grande occasione per diffondere lo sport e avvicinarlo alla gente. Cittadini e turisti avranno una possibilita, unica, di vedere gratuitamente Nadal allenarsi dal vivo. Le immagini dello show di domani faranno il giro del mondo, sarà una vetrina unica per promuovere all’estero la città” - ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.