Nadal eliminato, la ständig ovation del Foro Italico alla leggenda spagnola

The Last Dance di Nadal al Foro Italico è stata una sconfitta. Il campionissimo spagnolo alla sua ultima partecipazione, come da lui annunciato, agli Internazionali è stato sconfitto in questo secondo turno dal polacco Hurkacz in due set in poco più di un'ora e mezza.

Non c'è storia sul Campo Centrale, il mancino di Manacor è travolto da Hurckacz che si conferma "ammazza-leggende". Infatti il polacco dopo aver eliminato Federer nella sua ultima partita a Wimbledon riserva lo stesso trattamento allo spagnolo nel torneo in cui ha vinto più di tutti, 10 volte.

Due set, chiusi 6-1 e 6-3, e una manifesta superiorità fisica. Il campione classe 1987 nulla può contro il ritmo dell'avversario che gestisce e comanda la partita lasciando solo le briciole al rivale.

Sancita la sconfitta il pubblico del Campo Centrale ha tributato una standing ovation a Nadal, che ha ricevuto anche gli applausi dal suo avversario di oggi.

"A Madrid ho detto che era stata l’ultima volta perché è un torneo diverso, con condizioni diverse. Roma è qualcosa di differente per me per la mia storia. Dico che al 98% è stata la mia ultima volta ma non dico che una cosa è sicura al 100% se non è così” - le parole di Nadal nel post gara.