Eterno Nadal: battuto Bergs ora la sfida a Hurkacz

Rafa Nadal non tradisce il popolo di Roma e vince il primo turno dei suoi Internazionali d'Italia 2024. Il campione di spagnolo in tre set durati quasi tre ore di gioco supera Bergs 6-4, 3-6, 4-6. Per Nadal si tratta della 70esima partita vinta agli Internazionali.

La partita

Partita equilibrata fra il veterano iberico e il giovane belga, con Bergs che chiude avanti il primo set (6-4) restando attaccato ai colpi di Nadal. L'ex numero uno non ha la brillantezza dei giorni migliori e si vede con alcuni errori grossolani, ma la classe è sempre la stessa e grazie a dei grandi colpi, appunto da campione, e all'esperienza ribalta il punteggio nel secondo set (3-6). Nell'ultimo set Nadal allunga sul 3-1, Bergs perde lucidità nelle giocate e lo spagnolo gestisce i momenti e i colpi accorciando di meno alla rete. Decisivo il break nel terzo gioco (2-1) che ha scatento il tifo dalla sua parte. Vinto l'incontro col 6-4 è scoppiata la festa al Campo Centrale che celebra il recordman di vittorie sulla terra rossa di Roma che ringrazia il pubblico.

Al secondo per Nadal arriva la sfida con il polacco Hubert Hurkacz, n.9 del ranking ATP.

La paura

Attimi di paura al Campo Centrale all'alba del secondo set. Infatti durante il primo game del secondo set sul 40-0 per il maiorchino, l'incontro è stato sospeso per 8 minuti causa un malore accusato da un tifoso presenti dagli spalti. Nadal accortosi di quello che stava succedeno ha richiamato l'attenzione dell'arbitro permettendo l'intervento dei soccorsi. L'uomo ricevuto le cure è uscito dall'impianto sulle sue gambe col match che è regolarmente proseguito.