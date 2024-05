Musetti non ce la fa: l'italiano si ritira dagli Internazionali

Dopo il forfait di Sinner e di Berrettini era l'italiano più atteso agli Internazionali ma Lorenzo Musetti dice addio al torneo sul campo rosso del Foro Italico. L'azzurro ha detto basta al termine del primo set, perso, contro il francese Atmane durante la sfida sul Campo Centrale.

Il primo set

Atmane numero 137 del ranking ATP si era aggiudicato il primo set 7-5, contro Musetti. Match combattuto fra il transalpino e l'italiano non in forma top come si è visto durante la gara. Tanti errori, troppo spesso grossolani e banali del carrarese sostenuto e incitato dal pubblico del centrale. Qualche bel dritto e poco altro, per Musetti con il francese che risponde colpo su colpo piazzando anche dei bei ace e prendendosi anche qualche applauso dal pubblico cha ha gradito la sua partita e le sue belle giocate.

Il ritiro

All'alba del secondo set, dopo che Atmane si era portato a casa anche il primo game Musetti dice stop. Prima si piega sulle gambe e poi alza bandiera bianca dirigendosi verso il centro del campo e verso l'arbitro chiudendo di fatto l'incontro dopo un'ora e sei minuti. "Mi dispiace, ci ho provato ma non sto bene" - ha comunicato al giudice di sedia.

Il motivo del ritiro di Musetti è da ritrovare in un virus che lo aveva colpito nei giorni precedenti e alla febbre avuta ieri.