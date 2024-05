Dopo Cobolli anche Gigante: eliminato un altro romano dagli Internazionali

Continuano ad abbandonare gli Internazionali i tennisti romani. Dopo il forfait di Berrettini, è arrivata l'eliminazione sul campo di Cobolli a cui fa seguito anche quella di Matteo Gigante. Prova proibitiva per il numero 139 del ranking, che dopo aver superato Zeppieri nel primo turno, viene battuto da Cerundolo n. 22 ATP.

Il match

Non c'è stata storia nel confronto fra Gigante, tennista romano di Casal Palocco e Cerundolo. L'argentino ha indirizzato subito il match chiudendo velocemente il primo set col risultato netto di 6 a 1. Nel secondo e ultima frazione dell'incontro, l'azzurro classe 2002 ha provato a tenere il ritmo dell'avversario e portando a casa anche due game. Questo però non è bastato per fermare Cerundolo che ha preso il largo dal settimo game del secondo set navigando verso la qualificazione chiudendo la partita in poco meno di un'ora e venti minuti.

Qualche bel colpo da parte di Gigante (mancino molto interesante) ma ancora tanta inesperienza per la promessa del tennis romano e italiano che si prende gli applausi del Pietrangeli. Per Cerundolo la sfida ai sedicesimi contro Khachanov.