Matteo Gigante chi è il tennista romano che brilla agli Internazionali

A Roma sta brillando Matteo Gigante. Il tennista classe 2002 romano (di Casal Palocco) amico di Cobolli (divisi dal tifo sportivo uno romanista l’altro juventino, ndr) è uno degli astri nascenti della racchetta azzurra e dopo aver superato il primo turno nel derby italiano contro Zeppieri, oggi sarà impegnato contro Cerundolo, numero 22 al mondo, nei trentaduesimi di finale degli Internazionali.

Entrato negli internazionali come wild card è e sta crescendo grazie al Centro Sportivo Eschilo 2 (via del Fosso del Dragoncello) al Tennis Roma Academye, Junior Tennis Palocco maturando in un vivaio azzurro mai stato così florido.

Gigante è un mancino con un tocco importante e fantasia. Suo trampolino di lancio la vittoria del Challenger di Tenerife (novembre 2023) che lo ha lanciato al numero 5 del ranking dedicato ai Next Gen.

Numero 139 del ranking ATP, Gigante ha superato il primo turno degli Internazionali vincendo 7-6, 6-4. Per lui si è tratta della prima vittoria in un torneo ATP. Nel derby, Gigante ha mostrato la sua superiorità: 23 vincenti a fronte di 14, 70% dei punti vinti con la prima di servizio rispetto al 57% del suo avversario e 64% di prime battute in campo a fronte del 53%. Regolare nel gioco, ha saputo azzardare nei momenti giusti per poi spingere e gestire.

"Ricordo tutti gli anni quando venivo qui a vedere le partite con mio nonno, e quell'abbraccio è per lui, mia madre e mia nonna che era a casa. È stato indescrivibile" - racconta Matteo Gigante dopo la vittoria contro Giulio Zeppieri. "Da quest'anno è come se avessi cambiato totalmente le cose: allenamenti, riposo, il mangiare. Sto diventando un professionista" - aggiunge il tennista romano - "Sono accadute tante cose in questi anni, tanti momenti di difficoltà, superiori a quelli belli. A Marrakech non sono stato bene negli scorsi giorni per via di un virus, avevo una tonsillite, sono stati giorni duri e solo chi mi è stato vicino come la mia famiglia e il mio team sa quello che ho passato. È una vittoria che non è solo mia ma di tutto il contesto che ho attorno".

Gigante giocherà oggi, venerdì 10 maggio, nell’ultimo match in programma al Pietrangeli. Inserito nella parte alta del tabellone, in caso di vittoria contro Cerundolo nel prossimo turno affronterà il vincente fra Shevchenko e Khachanov.