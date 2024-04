Matteo Berrettini wild card degli Internazionali d'Italia

Dal 6 al 19 maggio al Foro Italico andrà in scena l'81esima edizione degli Internazionali d’Italia. L’appuntamento col tennis nella Capitale potrà contare sulla partecipazione del romano Matteo Berrettini annunciato dalla FederTennis come wild card.

Wild Card cosa sono?

La wild card è sostanzialmente e semplicemente un invito di partecipazione ad un torneo permettendo dunque ad un’atleta per motivi vari non abbia centrato la qualificazione di gareggiare. Nel caso specifico del tennis, la wild card accede direttamente al tabellone principale di un torneo, senza disputare le qualificazioni.

Berrettini wild card

Matteo Berrettini numero 98 del ranking, è stato inserito come wild card. Il tennista romano che ha vinto in questo 2024 l'ATP 250 di Marrakech, ha saltato i Masters 1000 di Madrid proprio per prepararsi al meglio al torneo di casa. Berrettini inoltre è in lizza per partecipare al grande evento in programma a Piazza del Popolo, dove è stato allestito anche un campo da tennis in terra rossa.

Berrettini agli Internazionali

Ad oggi sono cinque le presenze di Berretti agli Internazionali d’Italia con un bilancio di 7 vittorie e cinque sconfitte. Il miglior risultato raggiunto è stato il quarto di finale del 2020 in cui fu sconfitto dal norvegese Ruud. L’ultima sua partecipazione al torneo del Foro Italico risale al 2021 quando il classe 1996 si arrese agli ottavi contro il greco Tsitsipas.