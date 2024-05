Berrettini: "Qui perché è Roma. Sinner è un esempio"

Matteo Berrettini è l'uomo di casa degli Internazionali d'Italia. Il tennista romano entrato direttamente al main draw, sfiderà nel primo turno il connazionale Napolitano (entrato proprio per la wild card che era stata assegnata inizialmente a Berrettini) nel derby italiano nella giornata di giovedì 9 maggio.

Per il classe 1996 oggi, lunedì 6 maggio, è stata la giornata del bagno di folla. Allenatosi al campo 7 del Foro Italico, Berrettini al termine dell'allenamento si è intrattenuto con i tifosi regalando sorrisi, autografi e selfie.

"Sono qui perché è Roma" - ha dichiarato il beniamino di casa che arriva all'appuntamento di Roma dopo il trionfo di Marrakech. Sulla sua condizione Berrettini ha spiegato: "Sto facendo tutto il possibile per farmi trovare pronto in vista del match. Non giocare qui mi è mancato tanto". Il tennista romano infatti stato vittima tonsillite che lo ha colpito prima di Madrid e costretto a una pesante cura antibiotica. Il suo torneo (sesta partecipazione) comincerà con la sfida a Napolitano: "Non è mai facile affrontare qualcuno che conosci da tanti anni. Lui sta giocando bene, io non sono troppo in forma ma voglio tornare a vivere questo torneo e questa energia".

Berrettini ha anche parlato di Sinner, il grande assente del torneo: "Sono stato nei suoi panni e so cosa vuol dire saltare questo torneo, tornerà sicuramente da protagonista nei prossimi anni. Lui è un ragazzo maturo nonostante l'età, quando prende una decisione lo fa pensando anche al suo futuro. Posso solo dirgli di continuare ad essere un esempio per me ed è da stimolo per tutti noi".