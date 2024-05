Intervista | Matteo Arnaldi: "Mi piace giocare sotto pressione, tira fuori il meglio di me"

Mai banale, sempre disponibile, Matteo Arnaldi ha quell’aria lì di quelli che hanno qualcosa di speciale nella testa prima ancora che nel braccio. A gennaio 2021 viaggia intorno al numero 1000 della classifica ATP. Dodici mesi dopo è tra i primi 400. La consacrazione arriva nel 2023: chiude tra i top 50, batte Ruud, tre volte finalista Slam, ed è attore protagonista della vittoria in Coppa Davis dell’Italia insieme a Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Ne ha fatta di strada Arnaldi, ma quel che più conta è che ascoltandolo emergono alcune delle caratteristiche che distinguono le grandi carriere da quelle più modeste: determinazione, ossessione per il tennis e ambizione. Se a tutto questo aggiungi doti fisiche da Elastigirl, cultura del lavoro e un fantastico team con coach Alessandro Petrone in testa, allora fai presto a convincerti che il potenziale massimo di Arna ancora nessuno lo conosce. E forse nemmeno lui, impegnato in questi giorni agli Internazionali d’Italia (sfiderà domani il ceco Machac, 45 ATP) e con un best ranking di 35esimo giocatore del pianeta.

Con Sinner fuori dai giochi, toccherà a lui e Musetti guidare i tanti italiani presenti nel main draw maschile (Sonego, Darderi, Cobolli, Berrettini, Fognini, Gigante, Zeppieri, Napolitano e Vavassori). E con l’assenza anche di Alcaraz e lo stato di forma non scintillante di Djokovic e Medvedev, mai come in questa edizione potrebbe scapparci la zampata di un outsider.

Abbiamo incontrato Arnaldi a Roma, a pochi passi dal Foro Italico, a margine di un evento di I Tennis Foundation, associazione benefica italiana che sostiene giovani di talento ma privi delle possibilità economiche per valorizzarlo. Classe 2002, Matteo Arnaldi da Sanremo in quattro anni ha messo la freccia e non l’ha più tolta: “Sono già passati quattro anni. Ero completamente un’altra persona, un altro giocatore. Ho fatto la mia strada, ho sempre creduto nella strada che stavo percorrendo, nel lavoro e questo piano piano ha pagato. Ho fatto un percorso abbastanza graduale rispetto ad altri tennisti. Ho fatto i miei futures, i miei Challengers e sono poi arrivato nel circuito ATP. Ora sto cercando di consolidare il mio tennis e di migliorare giorno per giorno. Di lavoro ce n’è ancora tanto da fare e ce ne sarà sempre. Però sono contento di come me e il mio team stiamo affrontando tutte le insidie e tutto il percorso”.

Hai reso apparentemente facile ciò che non è, ovvero importi subito ogni volta che salivi di livello.

“Credo che il lavoro paghi sempre. Ho fatto il mio percorso e ora che sono arrivato al best ranking di 35 ATP l’obiettivo è essere testa di serie negli Slam e vincere il mio primo torneo ATP: ma è vero che il miglioramento fin qui è stato continuo”.

C’è stato un momento durante il tuo percorso di crescita in cui ti sei detto: ho le carte per diventare un tennista professionista?

“Credo di averci sempre creduto, fin da bambino. Ho sempre voluto fare questo sport, ho sempre voluto fare l’atleta. Sono sempre stato molto competitivo e dedito al lavoro: questo mi ha aiutato molto a crescere, a migliorare e a vivere al meglio giorno per giorno. Questo approccio è stato fondamentale ìper arrivare dove sono arrivato”.

A Roma non ci sono né Sinner e né Alcaraz, ma c’è Nadal: hai avuto modo di vedere le sue partite a Madrid? Ti piacerebbe sfidarlo o meglio di no?

“Si, ho visto i suoi match e credo che il suo livello sia ancora molto alto. Da ragazzino il mio riferimento tennistico è sempre stato Djokovic, ma l’atteggiamento e la determinazione di Nadal mi hanno ispirato. Quando gioco cerco di dare un buon esempio. Ogni tanto ci riesco, ogni tanto un pochettino meno. Cercare di essere me stesso in campo e fuori: questo è ciò che cerco di fare. Giocare contro Nadal sulla terra battuta sarebbe un sogno che si realizza”.

Tu, Sinner e Sonego siete stati i protagonisti del trionfo in Davis. Allenandoti con Jannik a Malaga avevi la sensazione che potesse da lì a poco imporsi in uno Slam e arrivare già così vicino al numero 1 del mondo?

“Jannik è molto forte, non c’è dubbio. Ma credo che tutti possano diventare numeri 1. Io ho questa sensazione: se uno lavora nel modo giusto e si crea un team che lo aiuta nei momenti soprattutto più difficili, può crescere tanto e fare grandi risultati. Ognuno ha il suo percorso e che con il lavoro e le giuste motivazioni, ognuno di noi può ambire al massimo livello”

La parte mentale nel tennis ha assunto un’importanza capitale. Tu hai dimostrato una maturità sorprendente su questo aspetto proprio nel momento più complicato come i match in Coppa Davis di Bologna e Malaga.

“A me piace giocare sotto pressione, credo di riuscire a tirare fuori il meglio di me quando le partite sono più complicate. Non dico che sia stato facile, però sono entrato nel mio ‘mondo’ e questo è quello che mi ha aiutato a performare al meglio. Non ho giocato le mie migliori partite, però l’importante in quel momento era portarle a casa. Sono contento in primis per me, ma anche per tutte le persone che mi stavano guardando, per l’Italia e il mio team. Arrivavo da un periodo non facile fuori dal campo e anche per questo quella vittoria è stata così speciale”.

Come ci arrivi a Roma? E come riesci a coniugare obiettivi di performance e aspettative?

“Sinceramente quando approccio un torneo non mi interessa tanto il risultato che verrà. Affronto ogni appuntamento con l’obiettivo di vincere ogni partita, che sia contro il numero 1 o contro l’ultimo. Ci sono tornei che vanno bene, altri che vanno male, però fa parte del tennis. Tutti i giocatori vincono e perdono tutte le settimane. Ultimamente sto trovando il mio tennis, sto giocando sempre meglio. Cercherò di concentrarmi soprattutto sul divertirmi e godermi l’atmosfera. È un torneo che mi piace molto. È il terzo anno che gioco qui a Roma e il pubblico mi ha sempre dato tanto”.

Su cosa stai lavorando con il tuo coach Alessandro Petrone?

“Non stiamo lavorando su aspetti specifici. Il servizio è da sempre la mia arma un po’ più debole e a cui dedichiamo ogni giorno una maggiore attenzione. In generale sto cercando di migliorare la mia attitudine su determinati colpi, come ad esempio andare a prendere prima la palla. Aspetti che più sali in classifica e più devi migliorare se vuoi salire ancora”.

Olimpiadi al Roland Garros: per Djokovic, Sinner e Alcaraz sono un obiettivo primario della stagione. Cosa ti aspetti dai Giochi di Parigi?

“Le Olimpiadi sono un evento incredibile e per me è la prima volta. Dopo la Davis è un’altra occasione speciale in cui posso rappresentare l’Italia e non vedo l’ora di essere là e provare quelle sensazioni così speciali che uno evento come quello ti sa regalare”.

Notorietà, tantissimi fan che ti seguono e ti guardano con ammirazione. Cosa si prova ad essere una fonte di ispirazione per i più giovani.

“Mi fa piacere poter essere da esempio per i giovani tennisti. Però credo di essere ancora lontano dall’essere una fonte di ispirazione. Ci sono tanti altri atleti che possono essere sicuramente meglio di me. Ciò che cerco di passare ai ragazzi è la dedizione al lavoro. Come ormai tutti sanno sono un ragazzo molto semplice, a cui piace lavorare, che passa tante ore in palestra e a cercare di migliorarmi. Questa è la mia dote più grande che cerco di trasmettere a tutte le persone che mi seguono”.