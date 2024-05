Chi è Jasmine Paolini, la miglior tennista italiana che fa sognare il tifo azzurro

Grande attesa e fiducia del tennis italiano per il tabellone singolare femminile sono riposte in Jasmine Paolini. La tennista italiana è la prima delle italiane nella classifica WTP (12esimo posto) ed è l’unica azzurra testa di serie del torneo. In un anno che la vede protagonista, Paolini vuole continuare a stupire sulla terra rossa della Città Eterna dove è stata accolta dall'entusiasmo di diversi sostenitori.

Chi è

Toscana di Castelnuovo di Garfagnana, 28 anni, Jasmine Paolini è l’ambasciatrice del tennis azzurro femminile. La tennista ha già raggiunto grandi successi nella sua carriera vincendo due tornei del circuito tra cui il WTA 1000 di Dubai proprio in questo 2024. Risultato che la colloca nel tempio del tennis azzurro, essendo la terza italiana di sempre, dopo Flavia Pennetta (Indian Wells 2014) e Camila Giorgi (Montreal 2021) ad aggiudicarsi un torneo di questa categoria.

Proprio il 2024 è un anno da incorniciare per Paolini. Oltre al successo di Dubai, per l’italiana si contano gli ottavi di finale raggiunti all’Australia Open dopo aver eliminato Blinkova, venendo eliminata nel turno seguente dalla russa Anna Kalinskaja (sconfitta invece nel torneo di Dubai). Agli Indian Wells si ferma agli ottavi contro Potapova.

Paolini agli Internazionali

Jasmine Paolini debutta fa il suo esordio negli Internazionali nel 2015 da wild card. Debutto amaro con la sconfitta Monica Niculescu. Lo stesso anno da wild card partecipa anche al torneo di doppio del Foro Italico on Cristiana Ferrando: le giovani azzurre vengono battute dalle georgiane Gorgodze – Sapatava. Eliminazione al primo turno anche nel 2019, sia in singolo che nel doppio. Nel 2020 il successo nel primo turno contro Sevastova ex numero 11 del mondo, per 6-2, 6-3. Paolini sarà poi eliminata dalla numero 1 del tabellone e numero 2 del mondo Simona Halep, futura vincitrice del torneo. Raggiunge anche nel doppio il secondo turno.

In questa edizioni Paolini debutterà dal secondo turno dove sulla sua strada troverà una fra la croata Petra Martic, n.81 WTA, e l’egiziana Mayar Sherif, n.80 WTA. L’azzurra è dalla parte della numero due del mondo, Aryna Sabalenka, che si scontrerebbe eventualmente con lei in semifinale.

Le parole di Paolini

“È bello essere in questa posizione di classifica ed è elettrizzante giocare partite importanti contro le top player. Cerco di vivere il presente: le parole chiave sono vivere il momento” – esordisce in Paolini.

La tennista toscana descrive così il suo tennis: “A me piace colpire piatto ma sto cercando di inserire quante più variazioni possibile nel mio gioco, a cominciare dal top spin, anche se per il mio coach (Renzo Furlan, ndr) non è ancora abbastanza. Soprattutto una delle chiavi è stata iniziare a servire meglio e di conseguenza poter cominciare gli scambi in una posizione migliore. Variare il più possibile anche se non sempre riesco a servire come vorrei. E poi c’è la consapevolezza di potermela giocare con tutte. Se devo scegliere una partita che rappresenta tutti i progressi che ho fatto, forse è quella contro Garcia al terzo turno a Madrid”.

Sull’atmosfera al Foro Italico attorno a lei dichiara: “Essere qui in questo bellissimo torneo, che da bambina venivo a vedere da spettatrice, poter giocare davanti a questo pubblico, riuscire a fare del mio meglio ed essere soddisfatta di me stessa. Il tabellone? No, non l’ho guardato, non lo faccio mai. È una forma di scaramanzia. Preferisco su concentrarmi su una partita alla volta anche perché è inutile guardare troppo avanti”.