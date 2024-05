Internazionali d'Italia 2024: si chiude l'edizione dei record

L’81esima edizione degli Internazionali d’Italia sarà ricordata come quella dei record. Nonostante le assenze di alcuni top a partire da Jannik Sinner, il torneo del Foro Italico ha registrato un grandissimo successo di pubblico. Testimonianza di questo i numeri mai raggiunti di biglietti venduti per un singolo giorno e per tutto il torneo.

Nello specifico si sono venduti 356.424 biglietti (erano 298.537 nel 2023) con un incasso pari a 28,5 milioni di euro. Di pari passo anche l’incremento dell’impatto economico totale generato dal torneo che ha sfondato quest’anno il tetto dei seicento milioni di euro. A questo si aggiunge l’impatto sociale degli IBI24 stimato in 258 milioni di euro di cui il 52% è addebitabile alla spinta che genera per la pratica sportiva, con conseguente crescita del benessere collettivo e risparmio sulla spesa sanitaria nazionale.

Gli Internazionali si sono confermati un grandissimo evento offerto ad appassionati, tifosi, romano e non in campo, sugli spalti, in cielo con il passaggio delle Frecce Tricolori sulla terra rossa e per Roma dalla presentazione al Colosseo, al video mapping a Fontana di Trevi e il campo a Piazza del Popolo.

Angelo Binaghi presidente di FITP ha dichiarato: “Ottenere questi risultati non è banale. Quando siamo arrivati, questo torneo era stato raso al suolo da chi ci ha preceduto. Altri hanno pensato alle loro carriere personali, noi siamo diversi perché continuare a far crescere il torneo significa creare valore per i nostri azionisti, sia in termini di valore patrimoniale, sia per trovare risorse da investire nel tennis, al fine di renderlo sempre più popolare e aumentare la domanda. Far crescere questo torneo significa continuare a creare una ricchezza sempre maggiore sul territorio, significa creare benessere per gli italiani e significa anche creare delle importanti entrate per lo Stato. Abbiamo parlato con l’ATP, insieme a Sport e Salute, siamo riusciti velocemente ad avere un site adeguato alle esigenze create dal raddoppio del numero dei giocatori e delle giocatrici. Abbiamo subito una vera e propria invasione di pubblico. È la prima volta che succede e credo che probabilmente con Sinner e Berrettini in campo, avremmo dovuto chiudere e impedire ulteriore afflusso di pubblico. È un po’ quello che sta succedendo da tempo nei nostri circoli sportivi, prima per il padel, adesso per il tennis, e nelle nostre scuole SAT: i nostri sport reclamano spazi maggiori e noi come Federazione, sia per quanto riguarda la vita quotidiana dei club, sia per quel che concerne la gestione degli IBI con Sport e Salute, dobbiamo cercare di correre urgentemente ai ripari, affinché lo sviluppo dei nostri sport, possa avere soddisfazione in tempi brevi”. Numero uno della federazione ha poi parlato delle Eseries: “È la prima volta che in Italia facciamo un torneo adeguatamente strutturato. Sono state 447mila i partecipanti agli 8 tornei online e ai 3 in presenza che abbiamo organizzato. Sono state 6,5 milioni le partite disputate ed è stato assegnato un montepremi di 10mila euro. Anche in questo settore ritengo ci siano le prospettive per cercare di attrarre sempre più persone ai nostri sport”.

Marco Mezzaroma presidente di Sport e Salute sottolinea l’importanza del Foro Italico: “È il valore aggiunto di questo torneo. È per questo che lavoriamo sulla riqualificazione urbana, architettonica, monumentale, paesaggistica e digitale. Il Foro Italico è una grande piazza. È un posto unico al mondo, che amplia i suoi confini inglobando l’area del Ponte della Musica ‘Armando Trovajoli’ con i due campi che saranno realizzati nell’area golenale dall’altra coinvolgendo lo Stadio dei Marmi che, anche grazie alla ristrutturazione, è sempre più uno degli stadi più belli del mondo”.