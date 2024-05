Internazionali di tennis d'Italia: il programma di oggi 19 maggio

Ultima giornata degli Internazionali con le tre finali, doppio maschile e femminile e singolare maschile, per entusiasmare il pubblico del Foro Italico. Nell'ultimo atto dell'81esima edizione del torneo spazio alla coppia Sara Errani e Jasmine Paolini a caccia del trofeo.

Errani e Paolini in finale

Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno non prima delle 13:30 sul Campo Centrale nella finale di doppio femminile contro la coppia americana Gauff/Routliffe, teste di serie numero 3 del ranking. Errani è alla ricerca del bis sulla terra rossa di Roma dopo il successo in doppio arrivato più di 10 anni con Roberta Vinci, nel 2012. Sempre la classe 1987 è stata l'ultima tennista italiana a giocare la finale di doppio a Roma, sempre con la Vinci nel 2014 ma in questo caso senza vincere il trofeo.

La nona coppia della storia italiana ad aver raggiunto la finale sarà sostenuta da un Foro Centrale gremito per inseguire il sogno azzurro.

Zverev vs Jarry

Clou di giornata è la finale del singolare maschile. Da una parte c'è il grande favorito il tedesco Zverev (n.5 del ranking), vincitore nel 2017, dall'altra il cileno Jarry (n.24) sorpresa degli Internazionali. L'incontro previsto non prima delle 17:00 non sarà il primo confronto fra i due. I precedenti sono sei e sono a favore del tennista di Amburgo avanti per 6-2. Il sudamericano alla sua prima finale di un master 1000 riporta il Cile a giocarsi il titolo in questa categoria dai tempi di Fernando Gonzalez proprio al Foro Italico nel 2007.

Tutte le partite

Di seguito il programma dell'ultima giornata degli Internazionali d'Italia.

Finale doppio maschile:

Finale doppio femminile:

Gauff/Routliffe-Errani/Paolini non prima delle 13:30

Finale singolare machile