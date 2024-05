Internazionali di tennis d'Italia: il programma di oggi 18 maggio

Sabato 18 maggio si assegnarano i primi titoli negli Internazionali d'Italia. Infatti al Campo Centrale andrà in scena la finale del singolare femminile, preceduta dalle due semifinali di doppio maschile, in cui saranno impegnati i due azzurri Bolelli e Vavassori.

Bolelli e Vavassori verso la finale

Bolelli e Vavassori sfideranno Arevalo e Pavic nella semifinale di doppio maschile. Il match fissato alle ore 12:00 aprirà la giornata del Campo Centrale. Gli azzurri arrivano alla partita con tanto entusiasmo e con il tifo del Foro Italico a sostenerli. Nei quarti la vittoria contro Koolhof e il croato Mektic ha dimostrato che il duo italiano può ambire ad alti traguardi e ha caricato di aspettative gli appassionati. A spingere Bolelli e Vavassori anche la voglia di imitare le colleghe del femminile, Sara Errani e Jasmine Paolini finaliste del main draw delle donne. Tutta l'Italia del tennis farà il tifo per i beniamini di casa. L'ipotetica finale sarà fra la coppia vincente del match fra Granollers/Zeballos e Bublik/Shelton.

La finale femminile

A chiudere la giornata del Foro Italico la finale del singolo femminile che vede sfidarsi Iga Swiatek e Aryna Sabalenka rispettivamente la numero 1 e due del ranking. Il main draw delle donne offre così il meglio che il panorama tennistico femminile potesse offrire. La polacca che ha superato Gauff (n.3) in semifinale ha già trionfato due volte a Roma (2021 e 2022) mentre la bielorussa è alla ricerca del primo acuto. Sabalenka affronta Swiatek per la quinta volta in finale tutte sulla terra battuta. La polacca ha vinto a Stoccarda nel 2022 e 2023 e a Madrid nella sfida thriller di due settimane fa. La bielorussa si era aggiudicata la sfida per il titolo alla Caja Magica nel 2023.

Tutte le partite del 18 maggio

Di seguito gli incontri e gli orari delle semifinali del doppio maschile:

Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic ore 12:00

Granollers/Zeballos-Bublik/Shelton

La finale femminile: