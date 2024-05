Internazionali di tennis d'Italia: il programma di oggi 17 maggio

Giornata di semifinali al Foro Italico. Infatti nel pomeriggio e in serata si gioca per l'accesso alle finali degli Internazionali d'Italia del singolo maschile e del doppio femminile che vedrà in campo le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini. Tutte le partite si giocheranno al Campo Centrale.

Errani-Paolini a caccia della finale

Sara Errani e Jasmine Paolini per la storia. La coppia azzurra sul Campo Centrale sfiderà le americane Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, teste di serie numero 8 e finaliste del Qatar Ladies Open, il WTA 1000 di Doha. Errani cerca il bis nel doppio dopo la finale raggiunta nel 2012 in squadra con Roberta Vinci, ultima coppia azzurra finalista. In totale sono 8 le coppie azzurre ad aver centrato la finale di doppio femminile nella storia degli Internazionali: Rosetta Gagliardi-Anna Luzzatti (campionesse nel 1931); Nicla Migliori-Vittoria Tonolli (finaliste nel 1952); Silvana Lazzarino-Lea Pericoli (finaliste nel 1962, 1963, 1964, 1965, 1967); Sandra Cecchini-Raffaella Reggi (vincitrici nel 1985); Patrizia Murgo-Barbara Romanò (finaliste nel 1985); Laura Garrone-Laura Golarsa (finaliste nel 1990); Tathiana Garbin-Roberta Vinci (finaliste nel 2007).

In caso di passaggio del turno, Errani e Paolini nell'atto finale del torneo se la vedranno con la vincente dell'altra semifinale che vede affrontarsi le americane Cori Gauff e Erin Routliffe e le cinesi Xinyu Wang e Saisai Zheng.

Le semifinali maschili

Tre sorprese ed uno che ha già vinto il torneo nel 2017. Questo il quadro delle semifinali del tabellone maschili degli Internazionali. A questo punto della competizione nella parte alta si confronteranno Tabilo (colui che ha eliminato Djokovic) e Zverev. Favorito il tedesco che sa come si vince a Roma, ma il cileno sorpresa del torneo non intende fermarsi.

Nella parte bassa del main draw si sfidano per un posto in finale un altro cileno, Jarry (che ha eliminato Arnaldi e Napolitano) e l'americano tifoso biancoceleste Tommy Paul. Due outsider per un'edizione degli Internazionali ricca di sorprese.

Tutte le partite

Di seguito gli incontri e gli orari delle semifinali del singolo maschile:

Tabilo-Zverev non prima delle 15:30;

Jarry-Paul non prima delle 20:30;

Di seguito gli incontri e gli orari delle semifinali del doppio femminile: