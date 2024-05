Internazionali di tennis d'Italia: il programma di oggi, 16 maggio

L'81esima edizione degli Internazionali d'Italia sta arrivando alla sua conclusione. La giornata di oggi decreterà quali saranno le finaliste del singolare femminile mentre per il tabellone maschile si concluderà il quadro dei semifinalisti. Trepidazione azzurra invece per quanto riguarda il doppio maschile con Vavassori e Bolelli di un posto fra le prime quattro coppie del torneo.

Gli azzurri in campo il 16 maggio

Vavassori e Bolelli sfidano nel secondo match del Pietrangeli la coppia Koolhof-Mektic, teste di serie n.7 del torneo. Gli azzurri, che potranno contare sul tifo di casa, dopo essersi presi la rivincita contro Bopanna ed Ebden sognano l'accesso in semifinale dove incontrerebbero il duo Arevalo/Pavic già qualificati.

Sarebbe un grande colpo dell'Italia dopo la qualificazione alle semifinali già raggiunta dalla coppia Sara Errani e Jasmine Paolini nel main draw femminile.

I big match del 16 maggio

Il Campo Centarle si tinge di rosa. Sulla terra rossa iniziano le semifinali del tabellone femminile in cui sono coinvolte le migliori tre del ranking WTA. Nel primo pomeriggio in campo Swiatek (n.1) contro Coco Gauff (n.3 e in semifinale pure nel doppio). Quello fra la polacco e l'americana sarà il 12esimo confronto con un parziale che vede la numero 1 in vantaggio per ben 10 successi a 1. Chiude il programma di giornata l'altra semifinale fra Collins e Sabalenka (n.2 del ranking).

Per gli uomini scende in campo Tsitsipas, uno dei favori alla vittoria finale, contro Jarry che ha eliminato gli italiani Arnaldi e Napolitano.

Tutte le partite del 16 maggio

Di seguito tutti gli incontri in programma giovedì 16 maggio degli Internazionali d’Italia.

