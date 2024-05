Internazionali di tennis d'Italia: il programma di oggi, 14 maggio

Prendono via agli Internazionali d'Italia gli ottavi di finale del singolo maschile. Il tabellone ha perso nomi illustri, e a sorpresa, da Nadal a Djokovic, passando per Rublev e a tutti gli italiani. Infatti non ci sarà nessun azzurro in questa fase del torneo dopo l'eliminazione di Napolitano. Presenze italiane soltanto nei doppi.

Gli italiani in campo martedì 14 maggio

La coppia composta da Simone Bolelli e Andra Vavassori aprirà il programma odierno del doppio maschile. Al Pietrangeli il tandem azzurro sfida Bopanna e Ebden negli ottavi di finale. Chi vince affronterà il duo Koolhof-Mektic.

Già ai quarti di finale del doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini. Le donne azzurre cercano il passa per la semifinale contro Ostapenko e Kichenov. La coppia italiana insieme ha già vinto due titoli e raggiunto la semifinale al 1000 di Miami.

I big in campo martedì 14 maggio

In campo i tre pretendendi al titolo del singolare maschile Zverev, Mdvedev e Tsitsipas. Il tedesco (n.5 ATP) giocherà il terzo match odierno sul Campo Centrale contro Borges. Più avanti il vincitore dell'edizione 2017 potrà incontrare Tsitsipas che oggi sempre al Campo Centrale affronta De Minaur, match non semplice per il greco. Medvedev, vincitore l'anno scorso, inserito nella parte bassa del tabellone sfida Paul nell'ultimo incontro alla Grand Stand Arena.

Nel femminile si segnala la numero 1 al mondo, Swiatek contro Keys nel secondo match del Campo Centrale e Coco Gauff contro Zheng nello stesso campo per l'ultima partita in programma.