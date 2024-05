Napolitano ultimo italiano in gara: il programma di oggi degli Internazionali

Inizia la seconda e ultima settimana degli Internazionali d'Italia. Al Foro Italico non sono mancate le sorprese, come i fischi a Djokovic per l'eliminazione inaspettata. Pochi gli italiani rimasti in gara.

Gli italiani in campo lunedì 13 maggio

No Cobolli, no Darderi. Il tennista rimasto in corsa sulla terra rossa di Roma è il biellese Napolitano. Il 29enne è fra le più belle sorprese del torneo e nel terzo match della Grand Stand Arena sfiderà il cileno Jarry (che ha eliminato Arnaldi). Napolitano è arrivato a questo punto del torneo battendo Wolf e Shang rispettivamente ai 64esimi e ai 32esimi. In caso di vittoria il tennista italiano sfiderà il vincente del confronto fra Rublev e Muller.

A difendere la bandiera italiana oggi anche il duo Moratelli-Rosatelli che affronteranno agli ottavi di finale la coppia Olmos-Panova. Chi vince dovrà vedersela nel turno successico col tandem Dolehide/Krawczyk.

I big match di lunedì 13 maggio

Senza Nadal e Djokovic, l'attenzione del pubblico per quanto riguarda il singolare maschile saranno puntate sul match fra Auger-Aliassime e de Minaur e su Medvedev e Medjedovic pupillo di Djokovic. Questi incontri serviranno a completare la parte alta del tabellone.

Tanto femminile oggi con la numero 1 al mondo, Swiatek, al Campo Centrale contro Kerber. Chiude il programma Svitolina, ucraina due volte campionessa di Roma, e Sabalenka numero 2 del ranking WTA: