Da Djokovic a Darderi: il programma di oggi degli Internazionali

Nuova alba al Foro Italico per gli Internazionali d'Italia. Oggi occhi puntati sul Campo Centrale dove si giocheranno gli incontri più interessanti. Fra tutti il big match dell'italiano Luciano Darderi.

Gli italiani in campo domenica 12 maggio

Ultimo in programma (non prima delle 20:30), ma di gran lunga big match di giornata, è quello che vedrà Darderi affrontare Zverev. L'azzurro nuovo idolo del pubblico italiano sfida il numero 5 al mondo e vincitore nel 2017 sulla terra rossa di Roma chiude le partite sul Campo Centrale e di giornata. Altro azzurro in campo oggi è Passaro (n.240) che apre le danze (ore 11:00) alla Grand Stand Arena. Qui affronterà il portoghese Borges numero 56 ATP. I vincitori delle rispettive sfide si affronteranno al turno successivo.

In giornata Passaro scenderà in campo anche nella sessione serale al Pietrangeli per il doppio con Arnaldi contro Ebden/Bopanna. Derby azzurro nel doppio femminile. Al campo 2 si sfidano due coppie italiane Erranni/Paolini vs Zantedeschi/Abbagnato per strappare il pass per i quarti di finale.

Gli altri match del 12 maggio

Non prima delle 14:00 sul Campo Centrale giocherà Novak Djokovic. Il numero 1 al mondo dopo lo spavento di venerdì, giocherà contro il cileno Tabilo. Chi vince affronta il vincente dell'incontro fra Cerundolo (che ha eliminato il romano Gigante) e Khachanov.

Precede la sfida l'incontro fra Aryna Sabalenka, n.2 del mondo e l’ucraina Dayana Yastremska. In campo anche Korda (che ha eliminato Cobolli) contro Fritz e Kenin protagonista al Foro Italico in campo e fuori, contro Sramkova.