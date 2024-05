Arnaldi, Nadal e non solo: il programma di oggi degli Internazionali

Dopo la paura per Djokovic e una giornata agrodolce per gli azzurri si riaprono le porte del Foro Italico per una nuova giornata degli Internazionali. Tanti match in programma, fra cui alcuni big match interessanti. Largo spazio anche al doppio con ben 13 incontri previsti fra i campi 1, 2, 4 e 13.

Gli italiani in campo oggi sabato 11 maggio

Alla Grand Stand Arena apre la giornata Mattia Arnaldi. Il vincitore della Coppa Davis e numero 37 del ranking affronta cileno Jarry. Chi passa giocherà contro il vincente fra Napolitano e Shang (secondo match odierno al Pietrangeli). Possibile derby italiano dunque agli ottavi di finale. Nel campo 2 aprono le partite Vavassori e Bolelli impegni nel doppio contro il duo Eubanks-Peers. Ultimo match del sabato al Campo Centrale che vedrà il danese Rune, finalista lo scorso anno, affrontare l’italiano Nardi (81 ATP).

Le italiane in campo oggi sabato 11 maggio

Cercano il passa per gli ottavi di finale del doppio femminile Paolini ed Errani. Le due tenniste eliminate dal tabellone singolare rispettivamente dalla Sherif e dalla Svitolina, in coppia affronteranno il duo Martinez-Perez. La sfida è l'ultima in programma al campo 1.

I big in campo oggi sabato 11 maggio

Programma notevole sul Campo Centrale. Infatti lì apre la giornata la numero uno WTA, Swiatek contro Putintseva. A seguire l’uomo dei record del Foro Italico Nadal sarà impegnato nel difficile match contro Hurkacz. Successivamente sarà il turno di Medvedev (n.4 del ranking) campione in carica di Roma contro Draper. La sera Gauff (3 WTA) contro Cristian. L’ultimo match della Grand Stand Arena mette di fronte Struff contro il greco Tsitsipas finalista perdente nel 2022.