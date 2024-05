Internazionali di tennis d'Italia: i risultati di oggi, 16 maggio

Giornata di festa al Foro Italico per i colori italiani e non. Infatti gli azzurri Vavassori e Bolelli hanno conquistato il pass per le semifinali di doppio degli Internazionali d'Italia. Festeggiano anche Swiatek nel singolo femminile e il "laziale" Paul nel main draw maschile che approdano rispettivamente in finale e semifinale.

Bolelli e Vavassori in semifinale

La coppia azzurra Bolelli e Vavvassori continua a prendersi grandi soddisfazioni sulla terra rosa del Foro Italico. In un Pietrangeli pieno e trascinante, il duo azzurro ha superato in due set (e in poco più di un'ora) l’olandese Koolhof e il croato Mektic col punteggio di 6-4, 6-2. Un match dominato dal torinese e bolognese che ora sfideranno Arevalo e il croato Pavic nel penultimo atto del torneo.

La polacca Iga Swiatek, n.1 del ranking WTA e vincitrice a Roma nel 2021 e 2022, è la prima finalista di questa nuova edizione dopo la vittoria contro Gauff.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati del turno odierno del 16 maggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia:

Hurkacz-Paul 5-7, 6-3, 3-6

In aggiornamento

Di seguito il quadro completo dei risultati del 16 maggio relativi al tabellone singolare femminile degli Internazionali d’Italia:

Swiatek-Gauff 6-4, 6-3

In aggiornamento

Di seguito i risultati del doppio maschile del 16 maggio: