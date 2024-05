Internazionali d'Italia: i risultati di oggi, 15 maggio

Altra giornata di grande tennis al Foro Italico per gli Internazionali d'Italia. In campo mercoledì 15 maggio nessun italiano, ma altre quattro coppie per i doppi (maschili e femminili) e alcuni dei favoriti alla vittoria finale nei tabelloni maschili e femminili.

Tabilo in semifinale

Tabilo ha conquistato la semifinale degli Internazionali. Il cileno, che ha eliminato Djokovic continua la sua avanzata nel tabellone superando un'altra sorpresa del torneo: Zhang. Il sudamericano in meno di un'ora e mezza ha vinto 6-3, 6-4 dominando l'incontro dalle prime battute. "Ancora non posso crederci, sono davvero contento. In campo mi sono sentito bene, molto solido, ho cercato di fare il mio lavoro e di giocare il mio tennis migliore", ha commentato a caldo Tabilo alla sua prima semifinale in un masters 1000. Il cileno affronterà il vincente fra Zverev e Fritz.

Nel main draw femminile Sabalenka ha conquistato la semifinale eliminando Ostapenko. La 26enne bielorussa, numero 2 al mondo, si è imposta per 6-2 6-4, in un’ora e dodici minuti di partita. Tutto facile per la Sabalenka che adesso attende di consocere la sua avversaria: una tra la connazionale Victoria Azarenka (finalista nell’edizione del 2013), e la statunitense Danielle Collins.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati del turno odierno del 15 maggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia:

Tabilo-Zhang 6-3, 6-4

Di seguito il quadro completo dei risultati del 15 maggio relativi al tabellone singolare femminile degli Internazionali d’Italia:

Sabalenka-Ostapenko 6-2, 6-4;

Di seguito i risultati del doppio maschile del 15 maggio:

Bublik/Shelton -Cerundolo/Etcheverry 1-6, 6-4, 10-5

Arevalo/Pavic-Ram/Salisbury 6-4, 6-4

Di seguito i risultati del doppio femminile del 15 maggio: