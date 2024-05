Internazionali d'Italia: i risultati di oggi, 12 maggio

Si avvia alla conclusione la giornata dei sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia dove non sono mancate le sorprese. Fra tutte l’eliminazione di Novak Djokovic che abbandona il torneo fra i fischi del pubblico.

Djokovic eliminato

Novak Djokovic è stato sconfitto in due set (6-2, 6-3) da Tabilo (n.32 del ranking ATP). Una partita dominata da cileno che in poco più di trenta minuti si era già portato a casa il primo set. La prova deludente del numero 1 al mondo non è stata gradita dal pubblico del Campo Centrale, che dopo averlo supportato lo ha sommerso di fischi. Un brutto risultato per Djokovic che in carriera ha trionfato 6 volte sul torneo del Foro Italico.

Gli italiani in campo oggi 12 maggio

Dopo una lunga battaglia abbandona il torneo anche l’italiano Passaro. Il 23enne perugino (n.240 ATP) si arrende al portoghese Borges (n.53) col punteggio di 4-6, 7-6, 7-6 e l’Italia perde un altro tennista. Vincono il derby azzurro invece Errani e Paolini che nel doppio femminile superano gli ottavi di finale battendo agevolmente la coppia Abbagnato-Zantedeschi.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati del turno odierno del 12 maggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia:

Passaro- Borges 6-4, 6-7, 6-7

6-4, 6-7, 6-7 Monteiro- Kecmanovic 6-2, 4-6, 7-6

6-2, 4-6, 7-6 Djokovic- Tabilo 2-6, 3-6

2-6, 3-6 Atmane- Dimitrov 6-7, 3-6

6-7, 3-6 Cerundolo-Khachanov 2-6, 4-6

In aggiornamento

Di seguito il quadro completo dei risultati del 12 maggio relativi al tabellone singolare femminile degli Internazionali d’Italia

Sakkari -Kalinina 7-6, 6-0

-Kalinina 7-6, 6-0 Yastremska- Sabalenka 4-6, 2-6

4-6, 2-6 Mertens- Begu 2-6, 0-6

2-6, 0-6 Kenin-Sramkova 4-6, 6-4, 4-6

In aggiornamento

Di seguito i risultati del doppio maschile del 12 maggio

Granollers/Zeballos -Hellovaar-Patten 6-1, 7-6

-Hellovaar-Patten 6-1, 7-6 Gille/Vliegen -Nys/Zielinski 5-7, 6-3, 10-8

-Nys/Zielinski 5-7, 6-3, 10-8 Mektic/Koolhof-Wild/Baez 6-4, 6-2

In aggiornamento

Di seguito i risultati del doppio femminile del 12 maggio

Gauff/Routliffe -Andreeva/Zvonareva 4-6, 6-4, 10-8

-Andreeva/Zvonareva 4-6, 6-4, 10-8 Abbagnato/Zantedeschi-Errani/Paolini 2-6, 1-6

In aggiornamento