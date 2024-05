Internazionali d'Italia: i risultati di oggi, 11 maggio

Una nuova giornata degli Internazionali volge al termine. Fra sconfitte e gioie azzurre, la scena è tutta di Rafa Nadal. Il tennista spagnolo eliminato dal torneo si è preso la standing ovation da parte di tutto il pubblico del Campo Centrale.

Applausi per Nadal

Applaudito dall'avversario, "l'ammazza-leggende" Hurkacz, e da tutti i tifosi degli spalti del Campo Centrale. Questa è stata l'ultima, forse, di Rafa Nadal al torneo di Roma in cui ha trionfato ben 10 volte (record). Il mancino di Manacor non ha potuto nulla contro il polacco perdendo in due set 6-1, 6-3 ma l'affetto del pubblico non è mai mancato. Non sono bastati i "Dai Rafa" per prendere un incontro indirizzato fin dalle prime battute. Una sconfitta che non cancella l'amore di Roma per il campione spagnolo.

In casa Italia invece non brilla Arnaldi eliminato da Jarry. Il vincitore della Coppa Davis non si regala così il derby italiano con Napolitano che in rimonta ha superato Shang e affronterà proprio il cileno che ha vinto su Arnaldi.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati del turno odierno dell'11 maggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia:

Hurkacz -Nadal 6-1, 6-3

-Nadal 6-1, 6-3 Arnaldi- Jarry 2-6, 6-7. Affronterà l'italiano Napolitano.

2-6, 6-7. Affronterà l'italiano Napolitano. Shang- Napolitano 7-6, 1-6, -0-6. Affronterà Jarry.

7-6, 1-6, -0-6. Affronterà Jarry. Fokina- Medjedovic 6-7, 4-6. Ora affronterà Medvedev.

6-7, 4-6. Ora affronterà Medvedev. Baena- de Minaur 3-6, 2-6

3-6, 2-6 Wild- Etcheverry 3-6, 5-7

3-6, 5-7 Paul -Karatsev 6-4, 6-2

-Karatsev 6-4, 6-2 Koepfer -Tiafoe 6-4, 6-2

-Tiafoe 6-4, 6-2 Fils- Muller 5-7, 3-6

5-7, 3-6 Medvedev-Draper 7-5, 6-4. Ora affronterà Medjedovic.

In aggiornamento

Di seguito il quadro completo dei risultati dell'11 maggio relativi al tabellone singolare femminile degli Internazionali d’Italia:

Swiatek -Putintseva 6-3, 6-4

-Putintseva 6-3, 6-4 Kasatkina- Osaka 3-6, 3-6

3-6, 3-6 Badosa -Snaider 5-7, 6-4, 6-4

-Snaider 5-7, 6-4, 6-4 Kerber-Sasnovich 6-3, 7-6

In aggiornamento

Di seguito i risultati del doppio maschile dell'11 maggio

Eubanks/Peers- Bolelli/Vavassori 6-7, 3-6

6-7, 3-6 Melo/Zverev- Shelton-Bublik 6-2, 3-6, 7-10

6-2, 3-6, 7-10 Thompson/Korda -Ram-Salisbury 6-4, 2-6, 8-10

-Ram-Salisbury 6-4, 2-6, 8-10 Matos/Molteni -Mannarino/Martinez 6-3, 6-0

-Mannarino/Martinez 6-3, 6-0 Behar/Pavlasek-Nys-Zielinski 3-6, 6-3, 7-10

In aggiornamento

Di seguito i risultati del doppio femminile dell'11 maggio

Hsieh/Mertens -Kalinskaya/Vesnina 7-5, 6-2

-Kalinskaya/Vesnina 7-5, 6-2 Ostapenko/Kichenok -Bondar/Bucsa 6-1, 6-0

-Bondar/Bucsa 6-1, 6-0 Kato/Kichenov-Kenin/Mattek-Sands 3-6, 1-6

In aggiornameto