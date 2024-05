Internazionali d'Italia: i risultati di oggi, 10 maggio

Giornata agrodolce per i colori italiani agli Internazionali di Roma. Sui campi del Foro Italico infatti si registrano belle vittorie come quella di Dardieri ma anche cocenti eliminazioni come quella del beniamino di casa Cobolli o il ritiro di Musetti.

Darderi sì, Cobolli no

Luciano Darderi continua a brillare sulla terra rossa. Il tennista azzurro ha sconfitto in due set l’argentino Navone 6-3, 6-2 al termine di un incontro che ha indirizzato sin dalle prime battute. “È la prima volta che gioco al Foro ma il tifo della gente si fa sentire molto e mi ha aiutato molto. Oggi ho giocato su un campo diverso, il Grand Stand è un po' più piccolo e si sentiva di più. Penso che sia una cosa che aiuta tanto tutti gli italiani durante le partite tirate” – è stato il commento di Dardieri che nel turno successi affronterà il n.5 del ranking ATP Zverev.

Si ferma la corsa di Cobolli. Dopo la vittoria nel primo turno (la prima per lui a Roma) il tennista di casa si arrende dopo una lunga e logorante battaglia contro Korda sul punteggio di 7-6, 4-6, 6-4. Match equilibratissimo, primo set deciso al tie-break e concluso dopo oltre due ore e quaranta di gioco.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati del turno odierno del 10 maggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia:

Borges -Bublik 6-4, 6-4

-Bublik 6-4, 6-4 Atmane -Musetti 7-5. L’italiano si è ritirato nel corso del secondo set. Ora incontrerà Dimistrov.

-Musetti 7-5. L’italiano si è ritirato nel corso del secondo set. Ora incontrerà Dimistrov. Cobolli- Korda 6-7, 6-4, 4-6

6-7, 6-4, 4-6 Darderi -Navone 6-3, 6-2. L’italiano incontrerà ai sedicesimi Zverev.

-Navone 6-3, 6-2. L’italiano incontrerà ai sedicesimi Zverev. Dimitrov -Nishioka 7-5, 6-4. Ora incontrerà Atmane.

-Nishioka 7-5, 6-4. Ora incontrerà Atmane. Shelton -Kotov 4-6, 6-3, 6-4. Ora incontrerà Zhizhen.

-Kotov 4-6, 6-3, 6-4. Ora incontrerà Zhizhen. Zhizhen -Mannarino 6-1, 6-3. Ora incontrerà Shelton.

-Mannarino 6-1, 6-3. Ora incontrerà Shelton. Zverev- Vukic 6-0, 6-4. Ora incontrerà l’italiano Darderi.

Vukic 6-0, 6-4. Ora incontrerà l’italiano Darderi. Thompson- Monteiro 1-6, 3-6.

1-6, 3-6. Fritz-Fognini 6-3, 6-4

In aggiornamento

Di seguito il quadro completo dei risultati del 10 maggio relativi al tabellone singolare femminile degli Internazionali d’Italia:

Sakkari -Grancheva 6-2, 6-2. Ora incontrerà Kalinina.

-Grancheva 6-2, 6-2. Ora incontrerà Kalinina. Collins -Blinkova 6-4. La russa si è ritirata nel corso del secondo set. Ora incontrerà Garcia.

-Blinkova 6-4. La russa si è ritirata nel corso del secondo set. Ora incontrerà Garcia. Mertens -Siniakova 6-1, 6-4. Ora incontrerà Begu.

-Siniakova 6-1, 6-4. Ora incontrerà Begu. Tormo -Pavlyuchenkova 6-3, 1-6, 7.5. Ora incontrerà Ostapenko.

-Pavlyuchenkova 6-3, 1-6, 7.5. Ora incontrerà Ostapenko. Begu -Dodin 5-2. Vittoria a tavolino per la rumena. Ora incontrerà Mertens.

-Dodin 5-2. Vittoria a tavolino per la rumena. Ora incontrerà Mertens. Jabeur- Kenin 5-7, 6-2, 4-6.

5-7, 6-2, 4-6. Ostapenko -Potapova 6-4, 6-2. Ora incontrerà Tormo.

-Potapova 6-4, 6-2. Ora incontrerà Tormo. Tauson- Kalinskaya 1-6, 2-6. Ora incontrerà Svitolina.

1-6, 2-6. Ora incontrerà Svitolina. Garcia -Cocciaretto 6-2, 7-6. Ora incontrerà Collins.

-Cocciaretto 6-2, 7-6. Ora incontrerà Collins. Linette- Azarenka 7-6, 4-6, 3-6.

7-6, 4-6, 3-6. Kalinina -Tsurenko 2-0. Vince a tavolino. Ora inconterà Sakkari.

-Tsurenko 2-0. Vince a tavolino. Ora inconterà Sakkari. Yastremska -Siegemund 4-6, 7-5, 6-2.

-Siegemund 4-6, 7-5, 6-2. Svitolina-Errani 6-0, 6-2. Ora incontrerà Kalainskaya.

In aggiornamento

Di seguito i risultati del doppio maschile del 10 maggio

Koolhof/Mektic -Haase/Tsitsipas 5-7, 6-2, 11-9

-Haase/Tsitsipas 5-7, 6-2, 11-9 Popyrin/De Minaur- Krawietz/Puetz 7-5, 3-6, 1-10.

7-5, 3-6, 1-10. Rojer/Glasspool-Murray/Venus 4-6, 3-6

In aggiornamento