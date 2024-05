Internazionali d'Italia: gli autobus per raggiungere il Foro Italico

Dal 6 al 19 maggio ’24 a Roma si disputerà l’81esima edizione degli Internazionali d’Italia. Il grande appuntamento col tennis internazionale (qui dove poter vedere le partite in streaming e in tv) sarà un polo attrattivo per migliaia di appassionati della racchetta pronti ad ammirare i migliori tennisti del mondo che si sfideranno sulla terra rossa del Foro Italico ma anche la Coppa Davis vinta dall’Italia ed esposta al Circolo del Tennis.

La nuova edizione del torneo prevede l’arrivo al Foro Italico di oltre 350mila spettatori (sarebbe record) che potranno contare sulla rete di trasporto pubblico che offre diverse soluzioni per raggiungere l’area. Sono 19 gli autobus che collegano vari quartieri di Roma con il Foro Italico. Ecco i dettagli:

2 tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini;

la linea 23 via Pincherle-piazzale Clodio

la linea 31 Laurentina/metro B-piazzale Clodio;

la linea 32 stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento;

la linea 53 il Centro e i Parioli con piazza Mancini;

la linea 69 largo Pugliese-piazzale Clodio;

la linea 70 via Giolitti/Termini-piazzale Clodio;

la linea 89 stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio;

la linea 168 stazione Tiburtina/via Guido Mazzoni-largo Maresciallo Diaz;

la linea 200 stazione Prima Porta-piazza Mancini;

la linea 201 Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini;

la linea 226 Grottarossa-piazza Mancini;

la linea 280 piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini;

la linea 301 Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A;

la linea 446 stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini;

la linea 628 piazza Cesare Baronio-Farnesina;

la linea 910 stazione Termini-piazza Mancini;

la linea 911 ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini;

la linea 982 stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade.

A queste si aggiungono le linee 61, 160, la 495 che lasciano in punti di snodo (come piazzale Flaminio) per raggiungere poi l’impianto.

Attenzione alla metro. I tifosi potranno usufruire dalla domenica al giovedì dei servizi delle linee A, B, B1 e C fino alle 23:30 (ora ultima corsa dei treni, dalle 21:00 sulla linea A ci saranno i bus sostitutivi), mentre nel weekend fino all’01:30. Concluso il servizio su tutte le tratte si attiveranno gli autobus sostitutivi. Per quanto riguarda le linee notturne sono attive anche la n200 (da Prima Porta) e n201 (Olgiata-Piazza Venezia).

Infine novità per i bus turistici che dal 6 al 14 maggio non potranno stazionare lungo la zona Olimpico-Farnesina ma dovranno spostarsi sul parcheggio Olimpico-Tor di Quinto.