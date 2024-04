Dove vedere gli internazionali d'Italia di tennis in tv e in streaming

Al Foro Italico l'81esima edizione degli Internazionali d’Italia con le stelle del tennis mondiale a darsi battaglia. Sold out i biglietti per la finale, ecco come e dove poter seguire gli incontri dei campioni e delle campionesse della racchetta sulla terra rossa di Roma.

Il tennis sulla Rai

Gli appassionati di tennis potranno seguire gratuitamente gli Internazionali sulla Rai. Infatti la tv nazionale trasmetterà in chiara dodici match del torneo sulla terra rossa. Undici incontri riguarderanno il tabellone del singolare maschile, finale compresa l’ultimo è ancora da decidere. Sarà trasmessa sicuramente un’altra finale ma ancora non è da stabilire se sarà visibile la finale del singolare femminile o quella di doppio maschile o femminile.

Dove vedere gli Internazionali

Oltre che sulla Rai, i tifosi potranno seguire le partite di tennis degli Internazionali d’Italia su Sky. sui canali Sky Sport e sull’app Sky Sport Plus. Qui gli abbonati potranno guardare le partite principali di singolare e doppio del torneo maschile e femminile. Visione possibile anche in streaming su Now sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno con analisi e approfondimenti con appuntamenti specifici alle 13:30, 18:30 e fine giornata.