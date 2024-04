Internazionali d'Italia: ecco come diventare volontari

Dal 6 al 19 maggio al Foro Italico prenderanno al via gli Internazionali BNL d’Italia. Oltre ai 96 giocatori e 96 giocatrici protagonisti del torneo ci saranno i volontari degli Internazionali.

Fino al 12 aprile infatti si potranno inviare le proprie candidature per diventare volontario del grande appuntamento sportivo.

Si possono candidare uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 55 anni. I candidati dovranno garantire almeno 6-8 ore giornaliere di presenza o per tutta la durata dell’evento a partire dalle pre-qualificazione (29 aprile, ndr) o anche solo per dieci giorni dal 29 aprile all’8 maggio (o 9-19 maggio). Ai volontari (presenza a titolo gratuito) sarà previsto vitto in base all’effettivo impiego quotidiano.

Chi supererà la prima fase delle candidature, dovrà affrontare un colloquio conoscitivo prima di potersi inserire nel gruppo operativo degli Internazionali.

Questo il link per candidarsi: https://www.internazionalibnlditalia.com/campagna-volontari/