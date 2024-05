Flavio Cobolli, chi è il tennista romano ex giocatore della Roma alla conquista degli Internazionali

Non c’è solo Berrettini. Il popolo di Roma porta il suo tifo anche a Flavio Cobolli, nato a Firenze ma cresciuto sin da bambino a Roma e tifando la Roma. Il numero 57 del ranking ATP è pronto a sognare sul campo rosso del Foro Italico con l’obiettivo di rientrare nella top 50.

Chi è Cobolli

Cobolli classe 2002 è una giovane e brillante stella del tennis italiano che “lo ha strappato al calcio”. Nato a Firenze ma trasferitosi all'età di 1 anno già a Roma, il ragazzo fino all’età di 13 anni ha giocato nelle giovanuli dell'AS Roma tsserato da Bruno Conti responsabile del settore giovanile romanista. "Nel 2015 arrivò una chiamata di Boniek che mi parlava di questo ragazzo, così ci siamo messi d’accordo per un provino a Trigoria. Prima del suo tesseramento alla Roma aveva già il dubbio su cosa scegliere, ma studiammo una soluzione per farlo allenare sia a tennis che a calcio. Aveva un grande potenziale come calciatore, ma lui in realtà amava il tennis" - ha commentato il campione del mondo 1982. Ad incidere sulla scelta di Cobolli anche la storia della famiglia, con il suo padre (e attuale tecnico) ex tecnico. Attualmente il punto forte del tennista romano è il dritto e sta lavorando per migliorare il servizio e il rovescio.

Tuttora è legatissimo ad ex compagni di allora come Edoardo Bove, attuale centrocampista dell’AS Roma e alla squadra giallorossa. Dopo il successo agli Australia Open contro il russo Pavel Kotov, Cobolli ha mostrato il tatuaggio che recita "Sei tu l'unica mia sposa, sei tu l'unico mio AMOR" frase che De Rossi aveva ricamato sulla fascia da capitano quando giocava nella Roma.

Cobolli agli Internazionali

Per Cobolli si tratta della seconda partecipazione agli Internazionali di Roma. Lo scorso anno superò le qualificazioni ma fu eliminato al primo turno da Arthur Rinderknech. Per questa edizione è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, quella dove c’è anche il numero 1 del ranking ovvero Djokovic. Al primo turno per il tennista italiano ci sarà la sfida, in programma mercoledì 9 maggio, contro un qualificato.

“Roma è il mio torneo, c’è voglia di far bene” – sono state le parole di Cobolli durante il sorteggio del tabellone a Fontana di Trevi.

Il 2024 di Cobolli

Cobolli arriva al torneo di casa dopo spinto da un positivo 2024. In questa stagione il tennista italiano è infatti arrivato al terzo turno agli Australia Open (sconfitto dal n.10 de Minaur), al secondo turno a Miami, agli ottavi a Marrakech (master 250) e in Spagna. A Madrid Cobolli è arrivato fino al terzo turno dopo aver battuto i cileni Tabilo e Jarry ma cadendo contro il russo Karen Khachanov 7-5 6-4 in poco più di un’ora e mezzo di partita.