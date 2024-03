Roger Federer nella Capitale: "Finalmente ho vinto Roma"

Roger Federer è tornato a Roma e precisamente al Foro Italico. Per lo svizzero il ritorno nella Capitale però non è dovuto agli Internazionali di Tennis in programma dal 6 al 19 maggio che saranno trasmessi in chiaro sulla Rai, ma per un weekend da turista.

Federer ha fatto tappa al Foro Italico, nei campi in cui ha disputato quattro finali senza mai però vincere il trofeo, e piazza Navona. Ovviamente non sono mancate le cene romane in storici ristoranti del Centro fra cui Taverna Trilussa dove si è goduto un piatto di amatriciana con la famiglia e amici. L'ex tennista è sempre stato affascinato dalla Città Eterna, eccezion fatta per il traffico, e ha più volte espresso la sua simpatia per l'AS Roma

“Finalmente ho vinto Roma” – ha scritto sui social l’icona del tennis mostrando ai suoi follower le sue vacanze romane. Tanti i messaggi di risposta fra cui quello della pagina degli Internazionali: “Non stiamo piangendo, abbiamo solo un Roger Federer che vince la Roma negli occhi”.