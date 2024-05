Errani e Paolini in festa: le italiane vincono il doppio degli Internazionali d'Italia

Sara Errani e Jasmine Paolini vincono il torneo di doppio femminile degli Internazionali d'Italia. La coppia azzurra ha trionfato sul Campo Centrale di del Foro Italico superando in un'ora e mezza Gauff e Routliffe (numero 3 del ranking) col punteggio di 6-3, 4-6, 10-8.

Le azzurre partono subito in quinta chiudendo in circa trenta minuti il primo set sfruttando i tanti errori di Routliffe molto fallosa e imprecisa. Nella seconda frazione la Gauff (semifinalista nel singolare e terza del ranking) sale in cattedra con alcuni colpi importanti e ristabilisce la parità. Nel terzo e ultimo set (vinceva chi arrivava prima a 10) Errani e Paolini partono male andando sotto 8-6. Qui le italiane colgono al balzo gli ennesimi errori della giornata della Routliffe che sovverte il punteggio sul 9-8 per le italiane. Al servizio clamoroso doppio fallo di Gauff che fa partire la festa azzurra.

Per Sara Errani è la seconda vittoria nel doppio femminile a Roma dopo quello nel 2012 in coppia con Roberta Vinci. Prima acuto nella Capitale per Paolini.