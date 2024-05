Errani e Paolini conquistano la semifinale di doppio degli Internazionali

Si tinge sempre più di azzurro il Pietrangeli grazie a Sara Errani e Jasmine Paolini che conquistano la semifinale del doppio femminile agli Internazionali d'Italia. Le tenniste italiane hanno battuto con punteggio di 6-3, 5-7, 10-5 la coppia Ostapenko-Kichenok.

Continua la marcia trionfale del duo azzurro che dopo aver eliminato al tie-break Melichar-Martinez e Perez, seconde teste di serie del torneo all'esordio e Abbagnato-Zantedeschi superano anche la lettone e l'ucraina.

La vittoria odierna arriva ancora una volta al tie-break dopo un'ora e 47 minuti di partita. Il primo set non parte al meglio per Errani e Paolini che perdono il servizio e vedono scappare le avversarie. Le azzurre però si ricompongono e completano la rimonta vincendo il primo parziale 6-3. Nella seconda frazione si combatte punto su punto, a spuntarla sono Ostapenko-Kichenok col punteggio di 7-5. Al super tie-break Errani e Paolini sfruttano al meglio le imprecisioni della lettone e dell'ucraina e scappano immediatamente costruendosi un notevole vantaggio (9-2). La stanchezza si fa sentire con Ostapenko-Kichenok che arrivano al loro quinto game prima del match concretizzato per il 10-5 finale a favore delle italiane.

The SCENES on a packed Pietrangeli court ???



Home favorites Sara Errani & Jasmine Paolini are into the Rome semifinals after ousting No.6 seeds L. Kichenok/Ostapenko! #IBI24 pic.twitter.com/kuJnn2D1Kz — wta (@WTA) May 14, 2024

Sara Errani e Jasmine Paolini (giocano in coppia dal 2023 e hanno già vinto due trofei) sfideranno in semifinale le americane Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk. L'Errani nell'edizione del 2012 vinse il titolo di coppia con Roberta Vinci al Foro Italico.

Il duo azzurro è stato preceduto dalla coppia Bolelli e Vavassori che hanno staccato il pass per i quarti del tabellone maschile.