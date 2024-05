Sara Errani e Jasmine Paolini show: le italiane sono in finale di doppio degli Internazionali d'Italia

Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono la storia del tennis italiano. La coppia azzurra accede alla finale di doppio femminile degli Internazionali d'Italia. L'ultima a riuscire nell'impresa fu proprio l'Errani in coppia con Roberta Vinci nel 2014, dopo il successo nel 2012.

Le italiane hanno impiegato un'ora e due minuti per battere la coppia americana Dolehide Krawczyk col punteggio di 6-1 (primo set chiuso in 31 minuti), 6-2. Un dominio totale per Errani e Paolini che hanno fatto esplodere di gioia il Campo Centrale del Foro Italico che tifava solo per loro. Non c'è stata storia. Trentuno minuto a set, condito da errori da parte delle statunitensi e colpi letali delle azzurre. Clamoroso il parziale di 14-2 a favore di Errani e Paolini.

A work of art ???@SaraErrani & Jasmine Paolini thrill the home crowd with a 6-1, 6-2 win over Dolehide/Krawczyk to reach the doubles final!#IBI24 pic.twitter.com/mLOi78Xnec — wta (@WTA) May 17, 2024

Le due hanno cominciato a giocare insieme con una certa continuità dalla scorsa stagione con l’obiettivo della qualificazione olimpica: per loro già due titoli nel palmares e la semifinale da “1000” a Miami.

Il successo proietta il duo azzurro al sesto poso della race e ora attendono le avversarie della finale che uscirà dal confronto fra Gauff/Routliffe e Wang/Zheng.