Novak Djokovic omaggia Nadal: "Atleta incredibile"

Giornata di vigilia per Novak Djokovic. Il numero uno del tennis è ancora in attesa di conoscere il proprio avversario agli Internazionali d’Italia ed è uno dei beniamini del pubblico. Durante la sua conferenza stampa, il tennista serbo ha omaggiato uno dei suoi grandi avversari, totem di questo sport Rafa Nadal impegnato oggi al Campo Centrale.

L’anno di Djokovic

Djokovic arriva all’appuntamento del Foro Italico con zero vittorie in questo 2024 nei quattro tornei giocati e con tre sconfitte subite da Sinner (grande assente al torneo italiano). Momento importante per il serbo che ha cambiato pure coach e annunciato la fine della collaborazione con il suo storico preparatore fisico, l’italiano Marco Panichi.

Djokovic a Roma

Djokovic ha trionfato per sei volte agli Internazionali d’Italia. Un numero di successi che lo colloca al secondo posto dell’albo d’oro del Foro Italico alle spalle di Rafa Nadal (recordman con 10 vittorie). Nelle ultime 13 edizioni del torneo, il classe 1987 è arrivato in finale 10 volte vincendone 5. Ultimo trionfo nel 2022 contro il greco Tsitsipas, prima vittoria invece nel 2008.

“Sono arrivato a Roma due giorni fa per fare un po' di pratica sul Campo Centrale e per avere quattro o cinque giorni a disposizione per allenarmi con i migliori prima del mio primo incontro” – ha commentato Djokovic – “Qui a Roma spero di giocare meglio che a Monte-Carlo”.

L’omaggio a Nadal

Djokovic su precisa domanda ha anche reso omaggio a Nadal suo storico avversario sul viale del tramonto. “È un atleta incredibile” – dichiara il numero 1 del ranking – “La tenacia e l'intensità che mette in campo, in particolare su quel campo (Roland Garros, ndr), è qualcosa che si è visto molto raramente nella storia di questo sport. Sono sicuro che sarà un torneo molto emozionante per lui, come probabilmente lo è stato a Madrid e come è qui a Roma”.