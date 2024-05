Clamoroso al Foro Italico: Djokovic eliminato da Tabilo

Risultato a sorpresa agli Internazionali d'Italia. Novak Djokovic numero uno al mondo, dopo l'incidente della borraccia, è stato eliminato dal torneo sulla terra rossa perdendo il match dei sedicesimi di finale contro il cileno Tabilo. Il cileno numero 32 al mondo ha battuto il serbo in due set 6-3, 6-2. Si tratta della prima vittoria di Tabilo contro contro un top 10.

Djokovic ha approcciato male il match mostrando subito le difficoltà a rispondere ai colpi, forti e puliti, del 26enne sudamericano che ha chiuso il primo set in poco più di trenta minuti. Il pubblico del Campo Centrale pro Djokovic, ha spinto il serbo alla rimonta, che però non arriva. Tabilo infatti non è arretrato di un centimetro e ha continuato a colpire prendendo punto dopo punto. Un doppio fallo del numero 1 chiude l'incontro e concede la vittoria a sorpresa nei pronostici al cileno. La prova deludente di Djokovic è stata accompagnata dai fischi del pubblico che non ha gradito la prestazione del serbo.

Djokovic rimanda così la prima vittoria in un torneo in questo 2024 e chiude la sua avventura per questa edizione agli Internazionali dove ha vinto ben sei volte in carriera. Il pubblico del Foro dunque dice addio ad un altro beniamino dopo le eliminazioni di Cobolli e Nadal con lo spagnolo che ricevuto il tributo di tutto il Campo Centrale.