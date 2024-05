Paura per Djokovic: serbo ferito da una borraccia lanciata dagli spalti

Spiacevole episodio agli Internazionali d'Italia che ha coinvolto Djokovic. Il tennista serbo aveva appena vinto la sua partita contro Moutet (6-3, 6-1) e stava firmando degli autografi quando è stato colpito da una borraccia.

L'oggetto lanciato dagli spalti del Campo Centrale ha colpito in testa il numero uno del ranking ATP, che stava lasciando l'impianto, che si è accasciato a terra dolorante e ferito.

La sicurezza è alla ricerca del responsabil e sta indagando. Dubbi sull'intenzionalità o meno del gesto.

Intanto Djokovic è stato trasportato al centro medico per le cure del caso, ha accusato una leggera nausea ma sta bene e la sua situazione non desta grande preoccupazione. Il tennista non andrà in conferenza stampa.

“Novak Djokovic all’uscita dal campo Centrale al termine della sua partita è stato colpito alla testa da una borraccia mentre firmava autografi agli spettatori. È stato sottoposto alle medicazioni del caso, ha già lasciato il Foro Italico per tornare in albergo, le sue condizioni non destano preoccupazione”, fa sapere la Direzione degli Internazionali BNL d’Italia.