Darderi battuto Navone, ora tocca a Zverev: "il tifo mi ha aiutato molto"

Luciano Darderi continua la sua marcia trionfale agli Internazionali d’Italia, a cui partecipa per la prima volta in carriera. L’azzurro spinto dal tifo della Grand Stand Arena ha superato pure il secondo turno battendo per 6-3, 6-2 l’argentino Navone.

“Il tifo della gente si fa sentire molto e mi ha aiutato molto. Oggi ho giocato su un campo diverso, il Grand Stand è un po' più piccolo e si sentiva di più. Penso che sia una cosa che aiuta tanto tutti gli italiani durante le partite tirate" – ha commentato nel post partita il numero 54 del ranking ATP.

Prosegue l’annata positiva di Darderi (14 vittorie su 15 vittorie nei tabelloni principali dei circuiti ATP) nel quale ha vinto il primo titolo a Cordoba e raggiunto il suo best ranking, la posizione 54 per l’appunto.

Nato a Villa Gesell (Argentina) e in possesso della doppia nazionalità per via de nonni, Darderi inserito nella parte alta del tabellone affronterà nei sedicesimi di finale (in programma domenica) il numero 5 al mondo Zverev. “È un giocatore veramente forte” – dichiara il 22enne – “Però spero di fare una bella partita, non ho alcuna pressione e proverò a fare bene e a godermi il momento”. Dalla sua parte sicuramente troverà tutto il Foro Italico pronto a sostenere, ancora una volta, i colori azzurri.