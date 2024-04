La Coppa Davis arriva al Foro italico: le celebrazioni durante gli Internazionali

Roma è pronta ad accogliere il grande tennis con gli Internazionali d’Italia al Foro Italico. L’appuntamento sulla terra rossa romana sarà occasione per celebrare la vittoria dell’Italia della Coppa Davis.

La Coppa Davis

L’Italia, che ha partecipato come wild card, ha trionfato nella 111esima edizione della Coppa Davis la cui fase finale si è svolta a Malaga. La squadra azzurra trainata da Sinner (grande attesa per lui agli Internazionali d’Italia) ha battuto in finale l’Australia laureandosi campione per la seconda volta nella sua storia a distanza di 47 anni.

La Coppa Davis al Foro Italico

Gli appassionati del tennis oltre alle grandi stelle in scena al torneo romano potranno ammirare da vicino la Coppa Davis. Il trofeo sarà infatti in esposizione dal 4 al 19 maggio al Foro Italico. Per l’occasione sarà premiato con la Racchetta d’Oro 2024 Filippo Volandri capitano non giocatore della Nazionale Italiana di Coppa Davis.

Appuntamento da non perdere dunque per i tifosi e gli amanti di questo sport per poter vedere la prestigiosa coppa vinta dall’Italia.

Le celebrazioni

La Coppa Davis non sarà l’unica celebrazione riguardante il tennis nella Capitale. Diverse le iniziative in programma collaterali ai match degli Internazionali d’Italia. Saranno infatti presentati un francobollo ufficiale, una moneta e alcune medaglie commemorative realizzate con con Poste Italiane e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.