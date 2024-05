La Coppa Davis al Foro Italico: la cerimonia per lo storico successo azzurro

La Coppa Davis si è mostrata al pubblico di Roma nella giornata inaugurale, quella delle qualificazioni, degli Internazionali d’Italia. Un momento speciale per celebrare lo storico trionfo azzurro a Malaga.

Il trofeo, con i suoi ornamenti e i tre basamenti in legno rivestiti in argento, è stato presentato sul Campo Centrale del Foro Italico insieme a tutto il gruppo azzurro che ha permesso all’Italia di vincere per la seconda volta la prestigiosa coppa e sotto le note dell'inno di Mameli. A prendersi gli applausi del pubblico romano non solo i tennisti Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli, Andrea Vavassori e Matteo Berrettini ma anche il capitano non giocatore Filippo Volandri ma tutto lo staff tecnico dal Team Manager Michelangelo Dell’Edera; l'assistente del capitano Umberto Rianna; il responsabile dello staff medico Luca Semperboni; il mental coach Lorenzo Beltrame; lo psicologo Danilo De Gaspari; i fisioterapisti Francesco Paperini e Luca Farinelli; l'osteopata Claudio Zanetti; il preparatore atletico Stefano Barsacchi; lo stringer Pier Paolo Melis; e i coach degli azzurri Gipo Arbino, Simone Vagnozzi, Simone Tartarini, Alessandro Petrone e Davide Vavassori.

Ai protagonisti del successo contro l’Australia è consegnata una moneta in oro pregiato che sarà disponibile in emissione straordinaria a partire dall’8 maggio, con una tiratura limitata di 500 pezzi. L’opera realizzata dal maestro incisore Valerio De Seta, sul rovescio ritrae la squadra italiana che solleva la Coppa Davis.

“Siamo abituati a ragionare per obiettivi, ma oggi, vi chiedo di tornare a Bologna e alle difficoltà che ci hanno reso più squadra. Ci tenevo a ringraziarvi personalmente. Grazie a voi e alla Federazione che mi ha dato la possibilità di avere la migliore squadra possibile. E includo anche l'area medica, mentale, gli stringer, i preparatori che hanno lavorato dietro le quinte, gli allenatori, Michelangelo. Tutti voi avete messo un mattoncino che ci ha portato a questo traguardo“ - ha detto Volandri.

Lorenzo Musetti, unico italiano testa di serie agli Internazionali, ha commentato: “È la più bella vittoria della mia carriera, ma penso di parlare a nome di tutti se dico che è la più bella della nostra carriera. La Davis ti fa emozionare, non ha eguali, per me anche solo esordire era un sogno; vincerla era inimmaginabile. Sono emozionato ancora oggi speriamo di fare il bis in futuro”.

“Ho sofferto a non partecipare da protagonista in campo” – commenta Berrettini – “Sono fierissimo e contentissimo del percorso che hanno fatto, maturato anche grazie alle sconfitte degli anni passati. Va fatto anche un ringraziamento a Jannik (assente al torneo del Foro Italico, ndr), forse senza di lui sarebbe stato un po’ più difficile”.

Il trofeo resterà in esposizione al Foro Italico fino al 19 maggio.