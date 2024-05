Cobolli eliminato, il romano si arrende a Korda

Dopo oltre due ore e quaranta minuti Flavio Cobolli deve alzare bandiera bianca contro Korda. Nonostante il sostengo continuo degli spalti della Grand Stand Arena il tennista romano cede il passo col punteggio di 6-7, 6-4, 4-6.

La partita

La sfida fra Cobolli e Korda è tiratissima e mostra un grande equilibrio fra l'italiano n.57 del ranking e l'americano n.27. Ancora una volta l'ex stella delle giovanili dell'AS Roma non parte bene e perde il primo set al tie-break. Nellla seconda frazione Cobolli costruisce la sua rimonta strappando il servizio a Korda al nono game. Il pubblico dell'arena fa sentire la sua voce, anche troppo venendo richiamato dall'arbitro, trascinando l'italiano al successo. Il terzo set riparte ancora una volta con l'equilibrio a farla da padrona fino al sesto game, dove è Korda a compiere il break rompendo il servizio di Cobolli. Da quel momento il figlio d'arte torna in gestione fino al finale dove Cobolli spreca diverse palle per prendersi il game al contrario dell'americano che chiude l'incontro con un paio di colpi di altissimo livello.

A fine match Cobolli fa i complimenti all'avversario e si prende gli applausi del pubblico che, in parte, fischia il vincitore dell'incontro.

Korda affronterà il vincente del match fra Fognini e Fritz.