Super Cobolli, annichilito Marterer: il romano accede al secondo turno

Esulta Flavio Cobolli ed esulta il pubblico di Roma per la prima vittoria del tennista roma sulla terra rossa del Foro Italico. Alla Gran Stand Arena il numero 57 nel ranking ha vinto, con una grande rimonta chiusa in due set 6-4 e 6-2, contro il tedesco tedesco Maximilian Marterer.

La partita

Tremano le gambe e la tensione è alta per Cobolli che non entra bene in partita e finisce sotto per 4 a 1 subendo i dritti del tedesco (con la palla che viaggia oltre i 200 km/h). Un colpo pesante, per il romano che però supportato dal pubblico totalmente a suo favore (difficie immaginare il contrario) inizia la sua scalata vincendo ben 5 game consecutivi e chiudendo il set col punteggio di 6-4. Quaranta cinque minuti di gioco in cui il tennista italiano ha espresso un bel tennis con un dritto poderoso, e alcuni errori banali.

Il secondo set è puro controllo. Cobolli regola il tedesco dettando lui il ritmo e deliziando il pubblico con dei colpi da fuoriclasse assoluto come la palombella nel quinto game. Non c'è storia, Cobolli vince 6-2 il secondo set chiudendo l'incontroun in un'ora e 18 minuti di gioco). A fine match la gioia col pubblica che lo acclama.

Il prossimo turno

Vinta la sua prima partita agli Internazionali (dal 2021), Cobolli battendo Marterer si è conquistato il posto nel secondo turno dove ad attenderlo c'è Sebastian Korda, americano numero 27 del mondo.