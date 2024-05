Stefano Napolitano contro Berrettini: quello che c'è da sapere sul derby italiano

Giovedì 9 maggio nel singolare maschile degli Internazionali d’Italia si sfideranno Matteo Berrettini e Stefano Napolitano per il secondo derby azzurro maschile del torneo e dopo quello al femminile fra Vittoria Paganetti e Lucrezia Stefanini.

La sfida

Napolitano numero 125 del ranking ATP, classe ’95 di Biella, arriva al Foro Italico con la wild card che inizialmente era stata concessa a Berrettini prima della qualificazione diretta conquistata dal tennista romano per l’infortunio e conseguente forfait di Jiri Lehecka.

Fra i due il bilancio è di assoluta parità con un successo per parte. L’ultimo nel 2018 con la vittoria del tennista romano. Per Napolitano si tratta della quarta partecipazione agli Internazionali d’Italia, la terza nel tabellone principale.

“Ci conosciamo da tantissimo tempo, abbiamo più o meno la stessa età. Sarà una partita molto complessa perché lui sta facendo una stagione importante giocare a Roma, specie contro un altro italiano, non è mai facile in termini di tensione. Inoltre sappiamo che quando i giocatori si conoscono bene le differenze di classifica si appiattiscono (Berrettini è numero 95 ATP, ndr). Stefano sta giocando molto bene, ci siamo anche scritti di recente, dopo la mia vittoria a Marrakesh e la sua nel Challenger di Madrid” – è stato il commento di Berrettini in merito al sorteggio.

Il derby italiano sarà trasmesso su Sky Sport e Now.

Stefano Napolitano

Un dritto importante e un buon servizio sono le armi migliori di Napolitano. Il tennista biellese dopo un avvio di carriera molto promettente ha avuto una flessione dovuta ad un rendimento poco costante. Il classe ’95 ha però iniziato il 2024 alla grande. A distanza di 8 anni ha conquistato il suo secondo Challenger (Bangalore) e il terzo a Madrid. Arriva a Roma in fiducia e pronto a mettere in difficoltà il beniamino di casa non in perfette condizioni.